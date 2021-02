Résultats du sondage hebdomadaire: 128 Go est le nouvel endroit idéal pour le stockage de base, les cartes microSD toujours importantes

Il y a quelques années, la plupart des gens étaient satisfaits d’un stockage de 64 à 128 Go, mais les besoins ont augmenté depuis – la plupart des gens envisagent maintenant de 128 Go à 256 Go pour leur prochain téléphone, selon le sondage de la semaine dernière.

Le nouveau sondage a biaisé vers des capacités de stockage plus élevées. 128 Go est le point idéal pour le moment, mais il ne faudra pas longtemps avant que 256 Go ne devienne l’option préférée. C’est déjà le cas pour certains et une partie non négligeable des électeurs envisagent 512 Go.

Les choses changent assez rapidement – il y a deux ans, les personnes qui avaient besoin de 256 Go (ou plus) étaient minoritaires. Maintenant, ils sont assez courants. Qu’est ce qui c’est passé? Des vidéos 8K, des photos RAW et des images HDR se sont produites. Tout comme les jeux mobiles de haute qualité.

Les fabricants les répertorient dans les publicités pour afficher les performances du nouveau chipset et les mises à niveau de la caméra pour leurs tout nouveaux produits phares, mais dans de nombreux cas, ils n’ont pas reconnu que ces éléments nécessitent également plus de stockage.

Pour les mid-rangers et les téléphones plus abordables, 64 Go serait un compromis acceptable, mais la majorité réclame toujours un slot microSD. Les fichiers qui n’ont pas besoin d’un stockage rapide et la commodité de déplacer ces fichiers avec la carte vers un autre téléphone sont toujours très appréciés par plus de la moitié des électeurs.

Un nombre croissant de personnes acceptent uniquement le stockage interne et nous pensons que ce nombre augmentera à mesure que le marché passera à 256 Go et des capacités supérieures. Malgré le buzz et les grandes promesses, cependant, les solutions de stockage cloud (et de streaming) ne sont toujours pas des alternatives classiques au stockage hors ligne.

Et nous soupçonnons que les plafonds de données ne sont pas le vrai problème ici, mais la tendance des services en ligne à fermer les opérations quelques années seulement après le lancement – il suffit de demander aux propriétaires de Nextbit Robin. Le téléphone «cloud-first» a été lancé début 2016 avec seulement 32 Go à bord et pas de microSD car il promettait 100 Go de stockage en nuage. Ce service a pris fin prématurément en mars 2018, à peine deux ans après sa mise en service.