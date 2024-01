Résultats du sondage des fans des Cowboys : garder Mike McCarthy était-il la bonne décision ?

Il ne semble pas que des changements significatifs se produiront pour les Cowboys de Dallas cette intersaison. Après une sortie embarrassante des séries éliminatoires, le propriétaire des Cowboys Jerry Jones et l’entraîneur Mike McCarthy pensent que les choses vont dans la bonne direction. Ils l’ont dit la semaine dernière après l’annonce du retour de McCarthy pour sa cinquième saison.

“Il y a de grands avantages à poursuivre les progrès de l’équipe sous la direction de Mike en tant qu’entraîneur-chef”, a déclaré Jones dans un communiqué mercredi. « Plus précisément, de nombreux niveaux de succès se sont produits cette saison grâce à l’approche de Mike pour diriger l’équipe, tant avec les joueurs individuels qu’avec notre équipe collectivement. Mike a le pourcentage de victoires en saison régulière le plus élevé de tous les entraîneurs-chefs de l’histoire des Cowboys, et nous nous consacrerons, en partenariat avec lui, à traduire cela en atteignant nos objectifs en séries éliminatoires.

“Certainement, la carrière de Mike a démontré un succès en séries éliminatoires à un niveau élevé, et nous sommes convaincus que cela peut continuer.”

En parlant avec des journalistes jeudi, McCarthy a dit aux fans d’adhérer à ce qu’ils construisent.

ALLER PLUS LOIN Les principaux points à retenir de la conférence de presse de fin de saison de Mike McCarthy

“Nous avons une base de fans incroyable et ils devraient être frustrés”, a-t-il déclaré. « Nous sommes extrêmement déçus. Déçu pour eux. Déçu de notre prestation. Mais mon message serait le suivant. Nous avons établi un programme de championnat. Ce n’est tout simplement pas encore le championnat du monde.

« Nous savons comment gagner. Nous savons nous entraîner pour gagner. Nous avons les bonnes personnes. Mais nous n’avons pas franchi le seuil des victoires en séries éliminatoires. C’est extrêmement décevant d’être ici pour en parler. Mais je sais comment gagner. Nous dépasserons ce seuil. J’ai toute confiance en cela, et c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui.

Pour évaluer ce que ressentent les fans des Cowboys, nous avons publié jeudi une enquête de 12 questions. Le vote s’est terminé dimanche matin. Nous avons reçu 1 944 réponses. Certains n’ont pas répondu à toutes, mais chaque question a reçu au moins 1 908 réponses.

Voici les résultats.

1. Garder Mike McCarthy était-il la bonne décision ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Oui 484 25.1 Non 1 250 64,9 Indécis 191 9.9

Au total, 1 250 électeurs ont déclaré que ce n’était pas la bonne décision. Au cours des trois saisons précédentes de McCarthy, Dallas a remporté 12 matchs chaque année et a remporté la NFC Est à deux reprises. Mais ils n’ont remporté qu’un seul match éliminatoire, la saison dernière lors de la ronde des wild-cards à Tampa Bay. McCarthy entre dans la dernière année de son contrat.

2. Qui aurait été le meilleur entraîneur-chef des Cowboys parmi ces options ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Mike McCarthy 225 11.8 Bill Belichick 398 20.9 Jim Harbaugh 500 26.2 Dan Quinn 42 2.2 Mike Vrabel 405 21.2 Ben Johnson 85 4.5 Bobby Slowik 101 5.3 Raheem Morris 14 0,7 Deion Sanders 36 1.9 Peter Carroll 52 2.7 Eric Bieniémy 28 1,5 Nick Saban 22 1.2

Avec la disponibilité de Bill Belichick, il n’était pas surprenant que l’entraîneur-chef six fois vainqueur du Super Bowl et trois fois entraîneur de l’année dans la NFL soit un choix populaire. Mais il est quelque peu surprenant qu’il ait terminé troisième lors du vote. L’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, qui n’a plus entraîné dans la NFL depuis 2014, a reçu 500 voix. Il vient de remporter un championnat national avec les Wolverines. Mike Vrabel, qui a obtenu une fiche de 54-45 avec deux victoires en séries éliminatoires en six saisons avec les Titans du Tennessee, a reçu sept voix de plus que Belichick.

3. Combien de matchs les Cowboys gagneront-ils la saison prochaine ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT 13 ou plus 110 5.7 10-12 1 499 77,5 8-9 300 15,5 Moins de 8 24 1.2

La plupart des fans des Cowboys projettent une saison régulière qui ressemble aux trois précédentes. Près de 1 500 votes pour une saison de 10 à 12 victoires, ce qui signifierait probablement une quatrième année consécutive avec une participation aux séries éliminatoires. Vingt-quatre électeurs prédisaient moins de huit victoires. C’est le genre de désastre que Jones espère éviter en décidant de garder McCarthy et la majorité de l’équipe ensemble.

4. Jusqu’où iront les Cowboys en séries éliminatoires la saison prochaine ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Je ne participerai pas aux séries éliminatoires 184 9.5 Perdre au tour joker 797 41.3 Perdre en ronde de division 657 34,0 Perdre dans le match de championnat NFC 186 9.6 Perdre au Super Bowl 22 1.1 Gagnez le Super Bowl 86 4.5

La majorité des électeurs pensent qu’ils n’iront pas plus loin que le tour de division, ce qui est logique étant donné qu’ils ne l’ont pas fait au cours des 28 dernières années. Un nombre quelque peu surprenant de 86 votants affirment que les Cowboys parviendront enfin à participer aux séries éliminatoires et à remporter le Super Bowl.

5. Où se situe votre fandom actuel des Cowboys ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT J’en ai fini avec l’équipe 166 8.7 Il faudra du temps pour recommencer à m’en soucier 863 45.1 Je suis un pur et dur, quoi qu’il arrive 863 45.1 Je n’ai jamais cru autant à la direction de l’équipe 20 1.0

Il était très intéressant de constater que le nombre exact d’électeurs (863) restent fidèles aux Cowboys quoi qu’il arrive, tandis que 863 autres ont besoin d’un certain temps avant de recommencer à s’en soucier. Au total, 20 n’y ont jamais cru davantage.

6. Quelle note donneriez-vous à McCarthy pour ses quatre saisons en tant qu’entraîneur des Cowboys ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT UN 43 2.2 B 888 45,9 C 802 41.4 D 142 7.3 F 61 3.2

Bien que de nombreux fans pensent que les Cowboys auraient dû aller dans une direction différente, seuls 203 des 1 936 votants ont donné à McCarthy une note inférieure à la moyenne ou un échec pendant son mandat d’entraîneur-chef.

7. Quelle note donneriez-vous à Jerry Jones pour ses quatre dernières saisons en tant que directeur général ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT UN 78 4.0 B 497 25,7 C 568 29.4 D 384 19.9 F 407 21,0

Le résultat le plus surprenant de l’ensemble du sondage pourrait être que 78 électeurs ont attribué un A à Jerry Jones en tant que directeur général. Plus de la moitié disent qu’il mérite un B ou un C.

8. Êtes-vous d’accord avec le fait que les Cowboys accordent à Dak Prescott un nouveau contrat qui fait de lui l’un des joueurs les mieux payés du jeu ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Oui 498 25,8 Non 1 109 57.4 Indécis 324 16,8

Avant la perte du joker, la majorité aurait probablement été d’accord. Prescott a connu sa meilleure saison régulière en tant que QB des Cowboys. Il était dans la conversation MVP. Mais il a joué l’un des pires matchs de sa carrière contre les Packers de Green Bay, ramenant sa fiche en séries éliminatoires à 2-5. Il entame la dernière année de son contrat de quatre ans d’une valeur de 160 millions de dollars. Le quart des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, est au sommet du marché avec un salaire annuel moyen de 55 millions de dollars par saison. Quatre QB en moyenne plus de 50 millions de dollars par saison.

9. Êtes-vous d’accord avec le fait que les Cowboys donnent à Micah Parsons un nouveau contrat qui fait de lui le joueur défensif le mieux payé du jeu ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Oui 1 350 69,9 Non 355 18.4 Indécis 226 11.7

La majorité est d’accord avec cette idée. Micah Parsons est l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL depuis sa saison recrue en 2021, terminant deuxième du joueur défensif de l’année de la NFL les deux années précédentes. Nick Bosa, joueur de pointe des 49ers de San Francisco, est le joueur défensif le mieux payé de la NFL, avec 34 millions de dollars par saison sur cinq ans.

10. Êtes-vous d’accord avec le fait que les Cowboys donnent à CeeDee Lamb un nouveau contrat qui fait de lui le receveur le mieux payé de la NFL ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Oui 1 413 73.1 Non 344 17.8 Indécis 175 9.1

Encore plus de fans des Cowboys approuvent cela que la question de Parsons. Comme Parsons, CeeDee Lamb joue toujours sous son contrat de recrue. Il lui reste sa cinquième année à 17,9 millions de dollars. Le mieux payé à ce poste, le WR Tyreek Hill des Miami Dolphins, a un contrat d’une moyenne de 30 millions de dollars par saison sur quatre ans. Las Vegas Raiders WR Davante Adams a un contrat de cinq ans d’une valeur moyenne de 28 millions de dollars par saison. Compte tenu du niveau auquel Lamb a amélioré chacune de ses quatre saisons à Dallas, c’est le voisinage de son prochain contrat.

11. Lequel vous donne le plus de confiance pour l’avenir ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Jerry Jones 58 3.0 Mike McCarthy 161 8.3 Dak Prescott 409 21.1 Aucune des réponses ci-dessus 1 306 67,5

Avant les séries éliminatoires, c’était probablement Prescott. Le joueur de 30 ans jouait comme l’un des meilleurs quarts de franchise de la ligue. Après les séries éliminatoires, il est clair que les fans ne croient pas vraiment à tout ce qui précède.

12. Combien d’années avant que les Cowboys ne remportent un Super Bowl ?

RÉPONSE VOTES POUR CENT Prochaine saison 82 4.3 2-3 ans 360 18.7 4-5 ans 373 19.4 6-10 ans 510 26,5 Plus de 10 ans 602 31.2

Les résultats étaient assez uniformes dans tous les domaines. Enfin, sauf pour ceux qui pensent que ce sera la saison prochaine. Seuls 82 des 1 927 votants croient que l’année prochaine sera l’année des Cowboys.

(Photo : Cooper Neill/Getty Images)