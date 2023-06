Résultats du sondage auprès des fans des LA Kings: confiance de Blake et McLellan, avenir de Clarke et plus

Nous avons reçu plus de réponses à notre enquête auprès des fans de l’intersaison des Kings que lors de notre enquête précédente, à l’automne 2021, alors merci à tous ceux qui ont pris le temps de creuser, de répondre aux questions et de partager certaines de vos réflexions.

Cet été a déjà été digne d’intérêt pour les Kings, et il pourrait y en avoir beaucoup plus à venir. Les Kings cherchent à remporter une série éliminatoire et à faire une série éliminatoire pour la première fois depuis qu’ils ont remporté le deuxième championnat de la Coupe Stanley de la franchise au cours de cette merveilleuse période de trois ans au début des années 2010. Et si vous êtes en phase avec les grondements des cibles potentielles de joueurs, il pourrait y avoir plus de remaniement de la liste en cours de route.

Évaluons les résultats de l’enquête et les opinions que vous avez exprimées sur nos questions plus ouvertes.

1. À quel point considérez-vous que la saison 2022-23 des Kings a été réussie, de 1 (échec) à 5 (très réussi) ?

RÉPONDRE POUR CENT 4 59,0 3 34,6 5 4.7 2 1.5 1 0,2

Les Kings ne sont pas allés plus loin que ce qu’ils ont fait en 2021-22. En fait, cette défaite en séries éliminatoires contre Edmonton n’a pas atteint un match 7. La plupart d’entre vous la considéraient encore largement comme un succès, car l’équipe a répondu aux attentes, faisant les séries éliminatoires des années consécutives pour la première fois depuis qu’elle a tout gagné en 2014.

2. Qui blâmez-vous le plus pour son incapacité à dépasser Edmonton ?

RÉPONDRE POUR CENT Les Oilers étaient juste meilleurs 46.1 Personnel d’entraîneurs 21.8 Joueurs 22,0 Réception 10.1

Les défaites en séries éliminatoires peuvent laisser les fans avec une gamme d’émotions – et des domaines où ils peuvent cibler ce qui n’a pas fonctionné. Alors qu’il y avait presque une répartition égale entre les joueurs et les entraîneurs qui ne faisaient pas le travail, près de la moitié ont simplement conclu que les Kings ne sont tout simplement pas égaux aux Oilers en ce moment.

3. Quelle note donneriez-vous à Todd McLellan pour son entraînement en 2022-23 ?

RÉPONDRE POUR CENT B 68,5 UN 17.2 C 12.4 D 1.7 F 0,2

La quatrième année de McLellan a valu une solide note à la majorité. En fait, 85 pour cent d’entre vous lui ont donné des notes élevées d’au moins un B. Mais ce n’était sûrement pas le cas pour deux qui ont distribué un F. Tough critiques.

4. McLellan revient pour sa cinquième saison, la dernière de son contrat. Es-tu d’accord?

RÉPONDRE POUR CENT Oui 89,5 Non 10.5

Près de neuf répondants sur 10 sont bons, le joueur de 55 ans tentant à nouveau de remporter le succès en séries éliminatoires après être venu guider les Kings hors de la reconstruction. Tout comme Blake, qui n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé après la saison si l’entraîneur revenait.

5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du directeur général Rob Blake, de ses mouvements et de la façon dont il a construit la liste ?

RÉPONDRE POUR CENT Fait un travail décent 52,8 Fait un excellent travail 36,0 Été moyen 8.0 Été en dessous de la moyenne 2.6 Fait un mauvais travail 0,6

Près de 89 % – c’est-à-dire 589 des 663 qui ont voté pour celui-ci – sont satisfaits du travail de Blake à ce stade. Je soupçonne qu’il a pu expédier le contrat de Cal Petersen lui a valu quelques points supplémentaires. L’année prochaine sera sa septième dans le grand fauteuil. C’est allé vite, non ?

6. Selon vous, quel domaine de la liste est le plus important à aborder cet été ?

RÉPONDRE POUR CENT Gardien de but 70,6 La défense 26.4 Attaquants 3.0

Les deux principales réponses reflétaient ce qui était apparent à l’avenir. Ce qui était peut-être un peu surprenant, c’était à quel point il y avait une disparité entre les préoccupations concernant le filet et la ligne bleue. Mais ensuite, nous parlons de la position la plus importante sur la glace, et Blake a encore du travail à faire là-bas.

7. Le développement de Quinton Byfield est toujours un sujet brûlant. Comment vous sentez-vous?

RÉPONDRE POUR CENT Légèrement préoccupé 38,7 Non concerné 26.1 Modérément préoccupé 25.2 Très concerné 8.5 Alarmé 1.5

Seuls 10 intervenants étaient prêts à couper l’appât, donc la grande majorité a le genre de patience dont les Kings ont fait preuve alors que le grand attaquant continue de progresser, même s’il est parfois échelonné et progressif. Mais il y a un bon nombre d’entre vous qui s’inquiètent de sa lente croissance en un joueur d’impact.

8. Pensez-vous que les Kings pourront re-signer Vladislav Gavrikov ?

RÉPONDRE POUR CENT Oui 69.3 Non 30,7

Cette question était légitime lorsque nous avons publié le sondage. Plus des deux tiers ont été récompensés lorsque cela s’est réalisé. Même le tiers qui n’y croyait pas récoltera les bénéfices de l’enracinement pour lui.

9. Les Kings devraient-ils essayer de re-signer Joonas Korpisalo ?

RÉPONDRE POUR CENT Non 58.2 Oui 41,8

Assez bonne répartition sur celui-ci. Cela correspond à l’ambiance générale du Finlandais, qui s’est généralement bien comporté après son arrivée de Columbus. Tu irais bien avec lui. Vous voudrez peut-être quelqu’un de mieux, cependant.

10. Selon vous, quel est le joueur le plus échangeable des Kings ?

RÉPONDRE POUR CENT Sean Durzi 52,5 Viktor Arvidsson 17.3 Sean Walker 14.4 Alex Iafallo 13.9 Autre 1.9

Alors que quelques-uns d’entre vous l’ont réussi lorsque Sean Walker a été envoyé à Philadelphie avec Cal Petersen, la majorité considérait Sean Durzi comme quelqu’un que le club pouvait déplacer. C’est un jeune défenseur en avantage numérique jouant sur le côté droit empilé qui peut mâcher des minutes et a un coup sûr bon marché de 1,7 million de dollars. Il est facile de voir pourquoi.

11. Quel type de plafond le meilleur prospect Brandt Clarke a-t-il ?

RÉPONDRE POUR CENT Défenseur étoile 57,9 Blueliner de premier ordre 32,8 Régulier de deuxième appariement 8.8 Défenseur de la troisième paire 0,5

Nous verrons si Clarke est en mesure de décrocher un emploi sur la ligne bleue cet automne, mais il n’y a aucun doute sur l’excitation que le joueur de 20 ans apporte. Plus de la moitié d’entre vous pensent avoir un futur n°1 entre les mains.

12. Outre Clarke, quel prospect êtes-vous le plus impatient de voir se développer ?

RÉPONDRE POUR CENT Jordan Spence 35.3 Alexandre Turcotte 29.3 Alex Laferrière 18.2 Martin Chromiak 12.4 Autre 4.8

Un bon nombre gardera un œil sur Alex Turcotte alors que l’attaquant cherche à rester en bonne santé pour une saison complète. Mais il y aura beaucoup d’yeux sur Jordan Spence, Alex Laferriere et Martin Chromiak. Le nouvel espoir de gardien de but, Erik Portillo, a également obtenu quelques votes ici.

13. Où Cal Petersen jouera-t-il pour commencer la saison 2023-24 ?

RÉPONDRE POUR CENT Règne ontarien 41,8 Rois de LA 31.1 Une autre équipe de la LNH 21.4 Une autre équipe de la LAH 5.7

Je vais féliciter les 142 intervenants qui avaient Petersen dans une autre équipe. Je ne suis pas sûr qu’aucun d’entre nous n’ait décidé que cela se produirait au début de juin. Mais on ne peut pas compter sur son retour dans la AHL pour la filiale des Flyers. Quoi qu’il en soit, ce serait bien de le voir retrouver son chemin dans la cour des grands.

14. Qu’est-ce que vous aimez dans l’expérience de la soirée de jeu à Crypto.com Arena ?

Un bon nombre de ceux ici ont indiqué qu’ils vivent hors de l’État et ne peuvent pas assister aux matchs en personne. À cela, je dis que j’apprécie votre lectorat – ainsi que ceux qui vivent localement. Et pour ceux qui se rendent à l’arène, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous vous dirigez vers le centre-ville de LA

Regarder le hockey en personne compte. Regarder les Kings gagner, évidemment. Faire partie d’une communauté qui vit les moments avec son équipe préférée. Certains d’entre vous aiment l’énergie et l’atmosphère. Les points de vue à l’intérieur de l’arène étaient souvent notés. Quelques-uns creusent les hôtes du jeu. Dieter Ruehle affichant ses côtelettes sur l’orgue a reçu beaucoup d’amour dans les commentaires.

Voici un échantillon de ceux qui ont offert des éloges :

« Les supporters sont incroyables. Partager des hauts et des bas avec la famille Kings est toujours la meilleure partie d’un voyage à Crypto.

« Super expérience dans l’ensemble. Hannah Davey chanter l’hymne national depuis son siège est assez spécial.

« Buzz dans l’immeuble. La sélection de bières s’est considérablement améliorée dans le hall principal.

“Excellent agencement, ne jamais avoir à attendre trop longtemps pour la nourriture / la salle de bain même lorsqu’elle est pleine à craquer, on se croirait dans un lieu haut de gamme.”

« Surtout tout. Excellentes lignes de vue, bon éclairage, billets pour la plupart abordables.

« Les intros et le début du jeu sont toujours une expérience formidable. »

« La diversité de la base de fans. Le meilleur de la ligue. »

«Comment tous les vendeurs de nourriture qui travaillent dur parviennent à servir de la nourriture et des boissons à 18 000 personnes en quelques heures seulement. C’est la vraie performance qui doit être reconnue.

15. Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans l’expérience de la soirée de jeu à Crypto.com Arena ?

Combattre le trafic pour y arriver est un thème commun. Le coût du stationnement et de la fréquentation sont des reproches réguliers. Mais il y avait d’autres fils qui sont passés par les commentaires.

Beaucoup ont décrié à quel point il est fort pendant les jeux (nous ne parlons pas du bruit généré par les fans). Certains ont clairement indiqué que les Kings devraient réduire – ou désactiver – le bruit sourd. D’autres voulaient plus de rediffusions affichées sur la carte vidéo. Et il y avait un souhait persistant : Plus de Dieter à l’orgue. Le divertissement dans le jeu et les actes musicaux variés proposés pendant le programme à domicile ont reçu quelques approbations. Et il reste un groupe sain qui n’est toujours pas dans le nom de l’arène, l’un souhaitant que le .com disparaisse tout simplement et un autre disant : « C’est un nom stupide. Retournez au Staples Center.

Voici un échantillon de ceux qui ont ventilé:

« Je veux un match de hockey, pas une discothèque de troisième ordre. S’il vous plaît, plus de DJs, de soufflage sur grand écran, de trivia aléatoires. Tenez-vous en au hockey. Et Dieter.

« Super, mais le niveau de bruit est hors de contrôle. Le niveau de basse est fou et le gars et la fille qui viennent entre les règles et les pauses sont horribles. Trop de cris et de hurlements.

« Les nouvelles cartes vidéo fournissent peu de contenu utile. Besoin de fournir plus d’excitation et de moments mémorables pour les fans occasionnels/nouveaux comme la projection sur glace d’avant-match (Seattle et d’autres équipes le font bien) et la vidéo. Le salut des joueurs d’après-match aux fans est très bien accueilli mais pourrait être plus organisé et proéminent.

« Choix alimentaires – pourquoi ne peuvent-ils pas vendre un bon hot-dog? »

« Notre chanson de but – c’est la pire. »

« Un signe des temps : les Kings essaient de répondre aux besoins de ces non-amateurs de hockey avec certaines des choses qu’ils font. C’est parfois agaçant, mais c’est comme ça. »

«Trop fort, avec trop d’actes musicaux tournants qui ne sont pas bons. Fatigué de voir des influenceurs sur les réseaux sociaux dont je n’ai jamais entendu parler sur le jumbotron.

(Photo de Quinton Byfield : Perry Nelson / USA Today)