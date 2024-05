Résultats du Roi et de la Reine de l’Anneau : l’histoire du titre WWE de Cody Rhodes continue

L’événement principal de l’événement en direct premium WWE King & Queen of the Ring d’aujourd’hui (samedi 25 mai 2024) au Jeddah Super Dome à Djeddah, en Arabie Saoudite, a vu Logan Paul défier Cody Rhodes pour le championnat de la WWE lors du deuxième tir du premier à la couronne qui, par coïncidence, était aussi la deuxième défense du titre par ce dernier.

Il semblait évident que Rhodes gagnerait, conservant son titre, mais Paul, en raison de l’angle dans lequel ils changeaient le contrat pour le match, pourrait passer à autre chose tout en conservant son championnat des États-Unis. Il s’agissait simplement d’un match vitrine, pour ainsi dire.

L’histoire principale, bien sûr, était de savoir si Paul utiliserait ou non des coups de poing américains, ce qu’il prétendait ne pas faire. Quand il l’a fait, Michael Cole l’a interpellé, le traitant de perdant en face, ce qui a conduit à une brève altercation au bord du ring entre les deux.

Les coups de poing n’ont rien fait non plus pour lui donner l’avantage dans le match, mais il a plutôt bien résisté et Cole a même fini par le mettre à l’écart pour son talent réel dans ce domaine.

Lorsque l’action s’est répandue à l’extérieur, l’arbitre allait les compter hors-jeu. Cody est remonté sur le ring mais Logan est resté au sol, alors Rhodes a arrêté l’arbitre à neuf heures et lui a dit carrément « il doit apprendre ».

Ils ont fait un coup d’arbitre pour essayer de créer un doute, mais avant que Paul puisse utiliser les coups de poing américains, il a été retenu par l’annonceur spécial du ring Ibrahim Al Hajjaj, donnant à Rhodes l’ouverture dont il avait besoin pour terminer le match avec trois Cross Rhodes à retenir. son titre.

