Résultats du quatrième trimestre 2022 de Walgreens (WBA)

Alliance des bottes Walgreens jeudi a dépassé les attentes en matière de ventes et de bénéfices du quatrième trimestre fiscal, alors que la chaîne de pharmacies se transforme en une entreprise davantage axée sur les soins de santé.

La société a déclaré qu’elle prévoyait un bénéfice ajusté par action de 4,45 $ à 4,65 $ pour l’exercice à venir, ce qui correspond à peu près aux attentes de Wall Street. Pourtant, Walgreens a déclaré que la croissance de son entreprise sera confrontée à des comparaisons difficiles car elle dépasse la forte demande de vaccins Covid et est touchée par la force du dollar.

Les actions ont augmenté d’environ 5% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que les analystes attendaient pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 août. basé sur les données Refinitiv :

Bénéfice par action : 80 cents, ajusté, contre 77 cents attendu

Revenu: 32,45 milliards de dollars contre 32,09 milliards de dollars attendus

Les ventes ont diminué par rapport au trimestre de l’année précédente. Y compris certains coûts, Walgreens a enregistré une perte au cours de la période de trois mois. Sa perte nette était de 415 millions de dollars, ou 48 cents par action, contre un bénéfice net de 627 millions de dollars, ou 72 cents par action, un an plus tôt.

La société a déclaré que ses bénéfices avaient été touchés par une charge de dépréciation hors trésorerie dans son activité Boots UK et par son programme de gestion des coûts à long terme. Il y a un an, Walgreens a fixé un objectif d’économies de 3,3 milliards de dollars d’ici 2024.

Walgreens a réalisé d’importants investissements pour passer d’une grande chaîne de pharmacies à une grande entreprise de soins de santé. Il ouvre des centaines de cabinets médicaux avec VillageMD. Elle a investi 5,2 milliards de dollars pour devenir propriétaire majoritaire de la société de soins primaires. Elle a récemment annoncé son intention d’accélérer les acquisitions de deux autres sociétés : CareCentrix, qui coordonne les soins et les prestations pour les soins à domicile, et Shields Health Solutions, une société pharmaceutique spécialisée.

Le PDG de Walgreens, Roz Brewer, a déclaré dans un communiqué de presse que l’exercice à venir “sera une année d’accélération de la croissance de base et de développement rapide de notre activité de soins de santé aux États-Unis”.

À la fin du trimestre, Walgreens comptait un total de 334 cabinets médicaux avec VillageMD. Les cliniques, appelées Village Medical, sont situées à côté de ses pharmacies. Il compte également 70 magasins avec Health Corners, un espace désigné où une infirmière autorisée ou un pharmacien peut planifier une mammographie, dépister une patiente pour l’hypertension artérielle ou le diabète ou aider avec d’autres besoins de soins de santé.

Les vaccins Covid, qui ont stimulé les ventes et le trafic piétonnier de Walgreens, ont considérablement diminué. Au quatrième trimestre, la chaîne de pharmacies a administré 2,9 millions de vaccinations. C’est une baisse par rapport aux 4,7 millions de vaccins au troisième trimestre fiscal, et une forte baisse par rapport aux 15,6 millions de vaccins au premier trimestre et aux 11,8 millions au deuxième trimestre.

Les ventes de la division de détail et de pharmacie de Walgreens aux États-Unis ont diminué de 7,2 % à 26,7 milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. Les ventes comparables ont toutefois augmenté de 1,6 %.

Son activité internationale a été durement touchée par les vents contraires des devises. Son chiffre d’affaires au quatrième trimestre s’est élevé à 5,1 milliards de dollars, soit une baisse de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Cela comprenait un effet de change défavorable de 13,3 %.

Alors que les clients reviennent dans les magasins, Walgreens a également déclaré qu’il investissait dans sa main-d’œuvre pour revenir aux heures de fonctionnement normales. Cependant, il a continué à voir certains changements dans les habitudes d’achat. La croissance de ses ventes numériques aux États-Unis a augmenté de 14 % au quatrième trimestre, en plus d’une augmentation de 82 % il y a un an.

Jeudi, la société a relevé ses perspectives pour la division des soins de santé. Il a déclaré qu’il prévoyait désormais un objectif de ventes de 12 milliards de dollars, au lieu de 11 milliards de dollars, pour l’exercice 2025.

À la clôture de mercredi, les actions de Walgreens ont baissé de près de 39 % jusqu’à présent cette année. Cela traîne derrière le S&P 500, qui est en baisse d’environ 25 %. Les actions de Walgreens ont clôturé mercredi à 31,94 $, en baisse d’environ 2 %.

Lisez le communiqué sur les résultats de la société ici.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.