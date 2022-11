Résultats du quatrième trimestre 2022 de Starbucks (SBUX)

Starbuck devrait publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal après la cloche de jeudi.

Voici ce qu’attendent les analystes de Wall Street interrogés par Refinitv :

Bénéfice par action : 72 centimes attendus

: 72 centimes attendus Revenu: 8,31 milliards de dollars attendus

En septembre, le géant du café basé à Seattle a relevé ses prévisions à long terme, prévoyant une croissance du bénéfice par action de 15% à 20% par an au cours des trois prochaines années. Les perspectives optimistes sont apparues alors que Starbucks remaniait sa suite C et partageait un vaste plan de réinvention pour s’adapter aux besoins changeants des consommateurs et des employés.

Le PDG par intérim, Howard Schultz, prévoit de rester à la tête de l’entreprise jusqu’au printemps. Le nouveau PDG Laxman Narasimhan prendra les rênes en avril après avoir passé six mois à se renseigner sur Starbucks. Jusqu’à présent, les investisseurs ont été relativement peu exposés à Narasimhan, qui a réalisé quelques interviews dans les médias depuis sa prise de fonction et a fait une brève apparition lors de la journée des investisseurs de la société en septembre.

Malgré les craintes de récession, Starbucks et Wall Street semblent optimistes quant à la volonté des consommateurs de dépenser en café. Pour l’exercice 2023 de la société, les analystes s’attendent à une croissance du bénéfice par action de 16 % et à une croissance des revenus de 11 %. Schultz a déclaré au dernier trimestre que la chaîne n’avait pas encore constaté de changement dans le comportement des consommateurs.

Les actions de Starbucks ont chuté de près de 28 % cette année, faisant chuter sa valeur marchande à 97,11 milliards de dollars.