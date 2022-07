Résultats du quatrième trimestre 2022 de Procter & Gamble (PG)

Le fabricant de produits basé à Cincinnati, notamment Pampers, Pantene et Tide, a déclaré que la hausse des prix au cours de son quatrième trimestre fiscal avait compensé une baisse du volume des ventes, qu’il attribuait principalement aux blocages liés à la pandémie de Covid en Chine et à la réduction des opérations en Russie.

Pour les trois mois clos le 30 juin, P&G a déclaré un bénéfice net de 3,05 milliards de dollars, soit 1,21 $ par action. Il y a un an, il a affiché un bénéfice net de 2,91 milliards de dollars, soit 1,13 $ par action.

Les ventes nettes ont augmenté de 3 % par rapport à il y a un an, tirées par une croissance organique des ventes de 9 % dans ses unités de soins de santé et de tissus et de soins à domicile, où des prix plus élevés ont compensé des volumes stables et négatifs, respectivement.

Lors d’un appel aux médias, le directeur financier de P&G, Andre Schulten, a attribué le volume stable et négatif à la réduction des activités en Russie et s’est dit convaincu que “le consommateur résiste bien” alors que la société augmente les prix.

Pourtant, les dirigeants ont abordé les préoccupations des détaillants en matière de prix lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Schulten a déclaré que les discussions de P&G avec Walmart “restent productives” et que “les intérêts des entreprises sont alignés” dans la lutte contre l’inflation. Il a déclaré que P&G restait déterminé à protéger sa stratégie consistant à offrir plusieurs niveaux de prix aux consommateurs, en particulier pour des produits tels que les couches.

Pour son exercice 2023, P&G s’attend à ce que le bénéfice par action soit stable à 4 %. Il prévoit des vents contraires de 3,3 milliards de dollars en raison des taux de change, des coûts plus élevés des produits de base et des coûts de transport plus élevés.

La société s’attend à ce que les ventes de l’année soient stables à 2% par rapport à il y a un an. Les ventes organiques, qui excluent l’impact des taux de change, devraient augmenter de 3% à 5%, tirées par les prix.

