Résultats du quatrième trimestre 2022 de Bank of America (BAC)

Brian Moynihan, PDG, Bank of America

Banque d’Amérique a publié vendredi des résultats du quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes en termes de chiffres supérieurs et inférieurs.

Voici les indicateurs clés par rapport à ce que Wall Street attend :

Bénéfice : 85 cents par action contre 77 cents par action, selon Refinitiv

Chiffre d’affaires : 24,66 milliards de dollars contre 24,3 milliards de dollars, selon Refinitiv

Les actions de Bank of America ont augmenté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation.

Les attentes étaient élevées que Bank of America affichera des gains en revenus d’intérêts grâce à des taux plus élevés et à la croissance des prêts au quatrième trimestre. Le journaliste de la banque 14,7 milliards de dollars de revenus nets d’intérêts, en hausse de 29% d’une année sur l’autre, mais légèrement en deçà des attentes de Wall Street de 14,9 milliards de dollars, selon StreetAccount.

Ce gain a contribué à compenser une baisse des frais de banque d’investissement, qui ont chuté de plus de 50 % à 1,1 milliard de dollars. Ce résultat était largement conforme aux attentes, selon StreetAccount.

Bank of America, dirigée par le PDG Brian Moynihan, était censée être l’un des principaux bénéficiaires de la campagne de hausse des taux de la Réserve fédérale. Mais les actions bancaires ont été martelées l’année dernière alors que l’on craignait qu’une récession ne se prépare.

Les investisseurs seront impatients de voir dans quelle mesure les clients particuliers et professionnels de la banque résistent.

Au cours des premiers jours de la nouvelle année, les actions de Bank of America ont augmenté de 4 %.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.