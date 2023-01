Résultats du premier trimestre 2023 de Walgreens Boots Alliance (WBA)

Alliance des bottes Walgreens Jeudi, les résultats du premier trimestre fiscal ont dépassé les estimations de Wall Street après qu’une saison grippale précoce a stimulé la demande de médicaments contre la toux et le rhume.

La société a déclaré qu’elle avait également relevé ses perspectives de revenus pour l’année complète en partie en raison de l’acquisition de Summit Health par son segment américain des soins de santé. Pour le dernier trimestre, cependant, les revenus du segment ont été inférieurs aux attentes.

Voici comment Walgreens s’est comporté au cours de son premier trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,16 $, ajusté, contre 1,14 $ attendu

Chiffre d’affaires : 33,38 milliards de dollars contre 32,84 milliards de dollars attendus

Malgré les fortes ventes, Walgreens a enregistré une perte non ajustée de 3,7 milliards de dollars, ou 4,31 dollars par action, pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 novembre, contre un bénéfice net de 3,58 milliards de dollars, ou 4,13 dollars par action, un an plus tôt.

La perte a été entraînée par un règlement de 5,2 milliards de dollars que Walgreens a été condamné à payer pour un litige lié aux opioïdes après qu’une série d’États ont allégué que la société avait mal géré les ordonnances et aurait dû se rendre compte qu’elle prescrivait trop souvent le médicament ultra-addictif.

Grâce à une saison grippale précoce et à une forte demande de médicaments contre la toux et le rhume en vente libre, les ventes ont bondi à 33,38 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 33,9 milliards de dollars un an plus tôt. La société a également vu ses ventes de produits de beauté et de soins personnels augmenter, ce qui a contribué à compenser les pertes dues à une baisse de la demande de vaccins Covid et de kits de test à domicile, qui ont généré des bénéfices au cours des trimestres précédents.

Au cours des cinq derniers trimestres, Walgreens a dépassé les attentes de Wall Street alors que la chaîne de pharmacies omniprésente continue de se transformer d’un détaillant dirigé par une pharmacie à une entreprise de soins de santé plus large.

Bien que la société ait réalisé des investissements importants pour concrétiser cette vision, les ventes de son segment de la santé aux États-Unis ont été inférieures aux attentes à 989 millions de dollars, mais ont tout de même augmenté de manière significative par rapport à la période de l’année précédente.

La société est en train d’acquérir CareCentrix, qui coordonne les soins à domicile pour les patients après leur sortie de l’hôpital, et Shields Health Solutions, une société pharmaceutique spécialisée.

Cela s’ajoute à l’accord de 5,2 milliards de dollars qu’ils ont déjà conclu avec le fournisseur de soins primaires VillageMD, qui a ouvert 393 cliniques cliniques au total adjacentes aux magasins Walgreens.

Depuis la fin du dernier trimestre, 59 cliniques VillageMD supplémentaires ont été ouvertes et le programme continuera de se développer après que le fournisseur a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur de soins d’urgence Summit Health-CityMD pour environ 8,9 milliards de dollars. L’affaire a été conclue mardi.

L’acquisition a conduit Walgreens à augmenter ses prévisions de ventes pour l’année complète de 133,5 milliards de dollars à 137,5 milliards de dollars.

Suite à l’annonce de l’acquisition de Summit Health en novembre, Walgreens a relevé ses objectifs de soins de santé aux États-Unis de 14,5 à 16 milliards de dollars pour l’exercice 2025, en hausse par rapport à leur objectif précédent de 11 à 12 milliards de dollars.

La société maintient également ses prévisions de bénéfice par action pour l’année entière de 4,45 $ à 4,65 $, contre des estimations de 4,50 $.

La publication des résultats intervient après que Walgreens a confirmé qu’elle serait parmi les chaînes de pharmacies à proposer la mifépristone, pilule abortive, après que la FDA a décidé qu’elle pouvait être vendue dans les pharmacies.

“Nous avons l’intention de devenir une pharmacie certifiée dans le cadre du programme”, a déclaré la société à CNBC mercredi soir.

“Nous travaillons à l’enregistrement, à la formation nécessaire de nos pharmaciens, ainsi qu’à l’évaluation de notre réseau de pharmacies en fonction de l’endroit où nous distribuons normalement des produits qui ont des exigences supplémentaires de la FDA et nous les distribuerons conformément aux lois fédérales et étatiques.”

Lire le communiqué sur les résultats de l’entreprise ici.

Bertha Coombs de CNBC a contribué à ce rapport.