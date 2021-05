Résultats du premier trimestre 2021 de Virgin Galactic SPCE

L’action a chuté de 24% depuis le début de l’année – après avoir chuté de plus de 70% par rapport aux sommets supérieurs à 60 $ par action en février.

Les pertes d’actions de Virgin Galactic se sont accélérées au cours des deux derniers mois après des retards dans son programme de test, ainsi que des ventes d’actions par le président Chamath Palihapitiya, le fondateur Richard Branson, et le nouvel ETF spatial de Cathie Wood. Le stock a également chuté après que l’entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin, ait annoncé son intention de lancer le 20 juillet le premier vol en équipage de sa fusée de tourisme spatial, une décision qui, selon UBS, enlève probablement l’avantage de premier venu de Virgin Galactic.

Andrew Chanin, PDG de ProcureAM qui détient Virgin Galactic dans son Space ETF, a déclaré à CNBC que le manque de certitude ou de calendrier autour des prochains vols d’essai signifie que les investisseurs commencent à avoir « de moins en moins de patience ».

« C’était pas mal [that was] le cas il y a quelques mois ou même un an, mais maintenant avec Blue Origin en quelque sorte sur leurs talons … cela met un peu de concurrence [Virgin Galactic’s] manière immédiate – et il semble maintenant qu’il est très probable qu’ils ne soient pas les premiers à commercialiser », a déclaré Chanin.

La société travaille à achever le développement de son système SpaceShipTwo, avec quatre vols d’essai restants avant que Virgin Galactic ne commence son service commercial en 2022.

Virgin Galactic a tenté le premier de ces quatre tests de vol spatial en décembre, mais la mission a été interrompue par une anomalie de moteur. La société a programmé une répétition de la tentative de vol pour février, mais a ensuite reporté à mai pour donner plus de temps pour résoudre un problème d’interférence électromagnétique avec l’ordinateur de vol de l’engin spatial. Virgin Galactic a déclaré dans son rapport du premier trimestre avoir achevé les travaux correctifs sur le problème, affirmant que VSS Unity « est prêt à démarrer les procédures de pré-vol pour le vol ».

Le quatrième test de vol spatial, prévu plus tard cette année, transportera des membres de l’armée de l’air italienne pour une formation professionnelle d’astronaute. Il s’agira du premier «vol de revenus complets» de Virgin Galactic, la société révélant qu’il générera 2 millions de dollars – soit l’équivalent de 500 000 dollars par siège.

Dans l’intervalle, Virgin Galactic a dévoilé en mars le prochain ajout de vaisseau spatial à sa flotte, VSS Imagine, qui est le premier de sa classe SpaceShip III de nouvelle génération.