Le géant de l’investissement dans le commerce de détail, Charles Schwab, a ajouté plus de clients au cours des trois premiers mois de 2021 que dans l’ensemble de 2020.

Schwab a ajouté un record de 3,2 millions de nouveaux clients au premier trimestre 2021.

La société a ajouté environ 2,4 millions de nouveaux comptes en 2020, ce qui exclut 14,5 millions de nouveaux comptes de courtage de la fusion TD Ameritrade et 1,1 million de comptes obtenus grâce à la vente du portefeuille de courtage de USAA à Schwab en mai de l’année dernière.

Schwab a déclaré qu’il gère désormais près de 32 millions de comptes de courtage et détient environ 7,07 milliards de dollars d’actifs clients.

Les actions de Schwab ont chuté de près de 4% vers 10 h 18 HE jeudi.

Les transactions quotidiennes à la maison de courtage ont atteint une moyenne de 8,4 millions, avec un pic d’une journée de 12,3 millions. C’est quatre fois les niveaux de négociation en 2019, lorsque Schwab a baissé les commissions sur ces transactions.

« L’intérêt accru pour la technologie et d’autres actions axées sur la croissance, ainsi que l’attention accrue du marché pour certains noms via les médias sociaux, ont considérablement renforcé l’activité commerciale », a déclaré le PDG Walt Bettinger dans un communiqué de la société.

En janvier, les principaux courtiers ont été impliqués dans une courte compression épique de GameStop, qui a été en partie alimentée par des investisseurs particuliers axés sur Reddit. La manie commerciale a poussé des millions de nouveaux investisseurs de détail sur le marché sur des plateformes telles que Schwab, Robinhood et Interactive Brokers. Schwab a déclaré que les connexions mobiles et Web avaient dépassé 1,1 milliard au premier trimestre.

« Nous avons vu plusieurs jours où nous avons traité au moins 10 millions de transactions et hébergé simultanément plus de 15 millions de connexions sur mobile et sur le Web », a déclaré Bettinger.

Schwab et les autres grands courtiers sortent d’une année record en 2020, lorsqu’un nombre record d’investisseurs est entré sur le marché pendant la pandémie de Covid-19.