Résultats du premier trimestre 2021 d’American Eagle Outfitters (AEO)

American Eagle Outfitters a annoncé mercredi des bénéfices et des ventes du premier trimestre de l’exercice qui ont dépassé les estimations des analystes, les acheteurs dépensant leur argent pour de nouveaux styles de denim, de maillots de bain d’été et de soutiens-gorge et sous-vêtements confortables d’Aerie.

Ses actions ont cependant baissé d’environ 1% à la nouvelle du trading étendu, car la société n’a pas fourni de perspectives financières pour l’année complète. Le titre avait clôturé la journée en hausse de plus de 5%.

Les résultats font suite à de solides performances en début de semaine de Urban Outfitters et d’Abercrombie & Fitch. Les dirigeants des trois détaillants soulignent une demande refoulée – en particulier chez les jeunes consommateurs – qui sont impatients de sortir de chez eux et de socialiser à nouveau. Et ce faisant, ils veulent de nouvelles tenues à enfiler devant leur famille et leurs amis.

American Eagle avait déjà préannoncé en avril que ses ventes du premier trimestre étaient en bonne voie pour atteindre 1 milliard de dollars.

L’élan a continué de s’accélérer au deuxième trimestre, a-t-il déclaré mercredi.

Voici comment American Eagle a fait pour la période close le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, sur la base des estimations de Refinitiv:

Bénéfice par action: 48 cents ajusté contre 46 cents attendus

Chiffre d’affaires: 1,03 milliard de dollars contre 1,02 milliard de dollars attendu

Le bénéfice net d’American Eagle pour la période terminée le 1er mai est passé à 95,5 millions de dollars, ou 46 cents par action, comparativement à une perte de 257,2 millions de dollars, ou 1,54 $ par action, un an plus tôt. En excluant les ajustements ponctuels, la société a gagné 48 cents par action, 2 cents en avance sur les attentes des analystes.

Les revenus ont grimpé à 1,03 milliard de dollars contre 551,7 millions de dollars un an plus tôt. Cela a battu les estimations de 1,02 milliard de dollars.

Les ventes de la marque éponyme American Eagle de la société ont légèrement augmenté par rapport aux niveaux de 2019, à 728 millions de dollars. Alors que les revenus d’Aerie ont bondi de 89% sur une base de deux ans, à 297 millions de dollars.

Jen Foyle, directeur de la création chez American Eagle Outfitters et président mondial d’Aerie, a déclaré dans une interview accordée à CNBC que la société avait retiré ses promotions, contribuant à augmenter ses bénéfices. L’entreprise réagit également plus rapidement aux tendances de la mode, telles que la popularité des pantalons à taille haute et à jambes larges, a-t-elle expliqué. Et il est de plus en plus intelligent de suggérer d’autres pièces sur des mannequins en magasin et en ligne pour compléter des looks entiers.

« Nous continuons à nous concentrer uniquement sur l’obtention des tenues [right] et compléter le look « , a déclaré Foyle. » Se concentrer sur les hauts et les robes et la mode. … Nous avons vraiment commencé à attaquer ça, vite. «

Les actions d’American Eagle sont en hausse d’environ 76% depuis le début de l’année.