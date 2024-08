La loterie du Texas propose plusieurs jeux de tirage pour ceux qui souhaitent gagner gros. Voici un aperçu des résultats du 17 août 2024 pour chaque jeu :

Powerball

12-31-43-45-46, Powerball : 22, Power Play : 5

Consultez les paiements Powerball et les tirages précédents ici.

Loto du Texas

04-07-26-33-43-49

Consultez les paiements du Lotto Texas et les tirages précédents ici.

Choisissez 3

Matin : 7-1-1, BOULE DE FEU : 3

Jour : 6-3-5, BOULE DE FEU : 8

Soirée : 0-6-3, BOULE DE FEU : 1

Nuit : 7-0-1, BOULE DE FEU : 2

Consultez les paiements Pick 3 et les tirages précédents ici.

Choisissez 4

Matin : 7-4-7-8, BOULE DE FEU : 9

Jour : 4-1-6-8, BOULE DE FEU : 4

Soirée : 1-1-1-5, BOULE DE FEU : 8

Nuit : 7-2-1-9, BOULE DE FEU : 9

Consultez les gains Pick 4 et les tirages précédents ici.

Tout ou rien

Matin : 01-03-04-06-07-09-10-18-19-21-22-23

Jour: 03-05-06-09-10-11-12-13-17-18-19-23

Soirée : 04-06-08-10-12-13-14-16-19-22-23-24

Nuit : 01-02-03-07-08-10-11-14-16-18-19-21

Consultez les paiements Tout ou Rien et les tirages précédents ici.

Cinq en espèces

13-17-19-29-33

Consultez les paiements Cash Five et les tirages précédents ici.

Où peut-on acheter des billets de loterie ?

Les billets peuvent être achetés en personne dans les stations-service, les supérettes et les épiceries. Certains terminaux d’aéroport peuvent également vendre des billets de loterie.

Vous pouvez également commander des billets en ligne via Jackpocket, le service de loterie numérique officiel du réseau USA TODAYdans ces États et territoires américains : Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Maine, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Ohio, Oregon, Porto Rico, Texas, Washington, DC et Virginie-Occidentale. L’application Jackpocket vous permet de choisir votre jeu de loterie et vos numéros, de passer votre commande, de voir votre ticket et de récupérer vos gains, le tout en utilisant votre téléphone ou votre ordinateur personnel.

