Résultats du match et faits saillants de l’épisode Go-Home

La dernière édition de WWE Raw était l’épisode de retour à la maison avant le pay-per-view électrisant Elimination Chamber. Le segment d’hier soir du WWE Raw a présenté une promo de Sami Zayn. De plus, la signature du contrat de Brock Lesnar et Bobby Lashley pour WWE Elimination Chamber a eu lieu hier soir. En outre, il y avait un match RAW contre SmackDown à six rempli d’action et une édition spéciale de MizTV avec Seth Rollins également.

La championne féminine RAW Bianca Belair a pris part à un combat lors de l’événement principal à Raw. L’événement principal sans titre du lundi soir RAW comprenait également Bayley et Becky Lynch. Le dernier segment du RAW a débuté avec un match entre The Street Profits et Judgment Day.

Les bénéfices de la rue contre le jour du jugement

The Street Profits – Montez Ford et Angelo Dawkins, et The Judgment Day – Finn Balor et Damian Priest se sont affrontés lors du premier match de la soirée. Le Jour du Jugement a commencé le match de manière prometteuse mais ils n’ont pas réussi à poursuivre sur leur lancée. Balor a remporté une victoire avec un coup de grâce à Ford.

Piper Niven contre Mia Yim

Après avoir échoué à se qualifier pour l’Elimination Chamber, Piper Niven et Mia Yim se sont affrontées à WWE Raw. Le match a eu des moments passionnants en effet, mais il ne s’est jamais avéré être une affaire remarquable. Niven est venu avec un slam de trou noir pour enregistrer une victoire.

Cody Rhodes contre Baron Corbin

Le vainqueur du WWE Royal Rumble 2023, Cody Rhodes, a affronté le Baron Corbin hier soir. Et Rhodes a commencé à attaquer brutalement son adversaire dès le départ. The American Nightmare a produit CrossRhodes pour que l’épingle gagne.

Liv Morgan, Natalya et Raquel Rodriguez contre Asuka, Nikki Cross et Carmella

La rencontre entre six femmes a été qualifiée de combat entre Raw et SmackDown. Asuka a présenté un affichage brillant pour guider son équipe vers une victoire. Asuka a livré un brassard pour enregistrer une victoire.

Bronson Reed contre Mustafa Ali

Le match a peut-être été court mais il a réussi à captiver les spectateurs. Bronson Reed est monté en haut pour retirer le Tsunami Splash pour que l’épingle gagne.

Le Miz contre Rick Boogs

Rick Boogs a affiché une performance impressionnante pour prendre le meilleur sur The Miz hier. Un Powerslam venimeux a suffi à Rick pour remporter la victoire.

Bianca Belair contre Bayley contre Becky Lynch

L’événement principal de la soirée a impliqué la championne féminine de Raw, Bayley et Becky Lynch. Belair a livré un KOD pour prendre le dessus. Le champion en titre a finalement couvert Bayley pour que l’épingle gagne.

