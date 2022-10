Résultats du leadership de l’UCP pour nommer le nouveau premier ministre de l’Alberta

Après une nuit de retards, le décompte des voix s’est accéléré, ce qui a permis à Danielle Smith d’être nommée chef de l’UCP et nouvelle première ministre de l’Alberta.

Smith a remporté le sixième et dernier tour de scrutin de la nuit, battant son plus proche challenger Travis Toews, un ancien ministre sous le chef et premier ministre sortant de l’UCP, Jason Kenney.

Elle a obtenu 53,77 % des voix contre 46,23 % pour Toews.

Brian Jean, Rebecca Schulz, Todd Loewen, Rajan Sawhney et Leela Aheer ont tous été éliminés lors des tours précédents.

À l’origine, l’événement UCP et les résultats du leadership devaient commencer à 18 h 00 MT, mais ont été retardés.

Plus de 250 bénévoles ont été appelés pour aider à compter les bulletins de vote qui consistaient en environ 82 000 bulletins de vote par correspondance.

Les responsables affirment que les gens ont également voté en personne au BMO Centre de Calgary, affirmant que le trafic était «stable mais gérable».