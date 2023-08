Résultats du GCSE : les adolescents doivent connaître leurs notes aujourd’hui – alors que les étudiants sont « choqués » par les avertissements que ceux qui obtiendront les meilleures notes chuteront

Des MILLIERS d’adolescents en moins devraient obtenir les meilleures notes à mesure que les résultats du GCSE sont publiés aujourd’hui.

Les ministres prévoient un retour aux niveaux de résultats de 2019 après que la pandémie ait déclenché une vague d’inflation des notes.

Les élèves recevront leurs résultats du GCSE aujourd’hui, et moins d’enfants devraient obtenir les meilleures notes. Crédit : PA

Le professeur Alan Smithers de l’Université de Buckingham a suggéré que 300 000 entrées de moins seront notées sept ou plus par rapport à 2022.

Le ministère de l’Éducation a insisté sur le fait que les élèves qui auraient obtenu une quatrième année avant Covid sont tout aussi susceptibles d’en obtenir une cette année.

Le régulateur Ofqual a déclaré que des protections ont été intégrées au processus de notation pour garantir que les élèves obtiennent les résultats qu’ils auraient reçus en 2019, même si la qualité de leur travail est plus faible.

Hier soir, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a félicité les jeunes pour leur « énorme résilience ces dernières années ».

Elle a déclaré : « Félicitations à tous ceux qui ont reçu leurs résultats.

« Cette cohorte devrait être fière de tout le travail qu’elle a accompli pour atteindre cette étape importante.

« Les étudiants ont désormais plus d’options que jamais parmi lesquelles choisir, comme nos niveaux T de haute qualité, y compris les niveaux juridique et agricole, à partir de septembre.

« Quelle que soit la voie que les étudiants décident de suivre, ils peuvent être sûrs qu’elle les préparera à une carrière réussie.

« Je souhaite à tous le meilleur alors qu’ils entament leur prochain chapitre ».

Ce matin, le ministre de l’Éducation, Nick Gibb, a déclaré qu’il était important que les notes reviennent à la normale.

Il a déclaré à Times Radio : « Ces jeunes sont scolarisés depuis deux ans, leur éducation a été interrompue, en particulier au cours des huitième et neuvième années, et nous avons mis en place des programmes de relance très importants, un programme de relance de 5 milliards de livres sterling pour aider ces jeunes. rattraper.

« Mais il est important de revenir à la normale.

« Les examens constituent le système le plus équitable, et il est juste que les notes reviennent aux niveaux de 2019, cohérentes avec toutes les années antérieures à 2019 et cohérentes avec celles de l’année prochaine et des années suivantes également. »