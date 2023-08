Résultats du GCSE : ce que vous pouvez faire si vous n’obtenez pas les notes souhaitées

Des MILLIERS d’étudiants du GCSE ouvrent nerveusement leurs résultats ce matin – découvrant ce que l’avenir leur réserve.

Les résultats ont chuté pour la deuxième année consécutive, avec 68,2 pour cent de toutes les notes obtenues à 4/C ou plus.

Des milliers d’étudiants du GCSE ouvrent nerveusement leurs résultats ce matin Crédit : Getty

Il s’agit d’un retour aux niveaux de 2019.

Cela fait suite à une augmentation des notes supérieures du GCSE décernées pendant la pandémie en 2020 et 2021, marquée par les évaluations des enseignants.

Mais au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les résultats devraient être supérieurs à ceux de 2019 mais inférieurs à ceux de 2022.

Plus de 144 000 étudiants en Écosse ont déjà obtenu leurs notes pour les niveaux National 4 et 5, Highers et Advanced Highers au début du mois.

En plus du GCSE : niveau 2 BTec, Cambridge National et d’autres résultats professionnels sont également disponibles.

Mais si vos résultats ne sont pas ceux que vous espériez, quelles sont les prochaines étapes ?

Que dois-je faire si je n’obtiens pas le résultat souhaité ?

Même si cela peut paraître décevant, vous pouvez toujours poursuivre vos études, mais vous devrez agir rapidement.

Think Student recommande d’appeler dès que possible les sixièmes formes et collèges alternatifs.

Ce faisant, il est essentiel d’avoir vos notes à portée de main et de vous renseigner sur la disponibilité des matières que vous souhaitez étudier, car les cours pourraient être complets.

En appelant, vous augmentez vos chances d’obtenir une offre et une place pour étudier l’année prochaine.

Comment repasser vos examens GCSE ?

Si vous souhaitez réintégrer, vous devez postuler avant le 4 octobre 2023 via votre école ou institution.

Les examens de rattrapage pour les mathématiques et l’anglais auront lieu du 7 au 13 novembre 2023.

Ces résultats seront diffusés aux écoles le mercredi 10 janvier 2024 et le lendemain aux élèves.

D’autres matières devront peut-être attendre la saison des examens d’été 2024, selon le magazine TES.

La plupart des collèges et écoles vous permettront de repasser vos GCSE pendant que vous faites votre A-level.

DATES CLÉS POUR LES REPRISES DU GCSE Date limite d’inscription : Date limite pour soumettre les notes d’approbation de la langue anglaise parlée : Dates des examens : Epreuve de langue anglaise 1 : mardi 7 novembre 2023

Épreuve de mathématiques 1 : mercredi 8 novembre 2023

Epreuve de langue anglaise 2 : jeudi 9 novembre 2023

Épreuve de mathématiques 2 : vendredi 10 novembre 2023

Épreuve de mathématiques 3 : lundi 13 novembre 2023 Résultats diffusés aux écoles et collèges : mercredi 10 janvier 2024 Résultats diffusés aux élèves : Source : Magazine TES

Que dois-je faire si je n’entre pas en sixième ou à l’université ?

Si vous n’obtenez pas vos notes, ne paniquez pas. Plusieurs options s’offrent à vous.

Vous voudrez peut-être même envisager d’essayer quelque chose de différent du A-level ou du BTEC – avec des qualifications professionnelles et des apprentissages pratiques.

Les apprentissages peuvent durer jusqu’à deux ans et vous pouvez gagner de l’argent tout en apprenant.

De plus, ils offrent des options de carrière sûres et solides.

Les établissements d’enseignement supérieur proposent également des cours allant du diplôme de l’IB au baccalauréat.

Pendant ce temps, les niveaux T – qui se concentrent sur les compétences professionnelles et donnent aux étudiants 315 heures d’expérience dans l’industrie – vous donnent un diplôme de deux ans qui vaut trois A-levels.

Si tout le reste échoue, vous pouvez toujours obtenir un emploi à temps partiel ou simplement repasser votre GCSE.