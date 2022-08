Résultats du GCSE 2022: les meilleures notes TOMBE au milieu d’un marquage plus sévère – mais les notes de passage sont toujours plus élevées qu’avant le verrouillage

DES MILLIERS d’adolescents supplémentaires ont raté les meilleures notes du GCSE cette année après avoir passé la première série d’examens depuis la pandémie.

Les élèves qui reçoivent nerveusement leurs résultats aujourd’hui ont obtenu des notes inférieures à celles de 2021 – mais supérieures à celles de 2019 avant Covid.

Nicholas Youmbi-Youdom et Afia Minhas célèbrent le succès de leurs résultats à la Barlow RC High School de Didsbury 1 crédit

Les étudiants se félicitent de recevoir leurs résultats GCSE à Roedean School, Roedean Way, Brighton à Brighton, Sussex Crédit : PA

Dans l’ensemble, les notes étaient inférieures à celles de l’année dernière, mais supérieures à celles de 2019 – le graphique montre le pourcentage d’articles notés 7/A, 4/C ou 1/G

En Angleterre, quelque 73% des notes ont obtenu au moins une réussite, contre 76,9% l’année dernière mais contre 67% en 2019.

Le nombre de hauts voleurs ayant obtenu au moins un 7 – l’équivalent d’une note A dans le nouveau système – a chuté de 2,6 %.

Les notes sont toujours supérieures aux niveaux pré-pandémiques de 2019 alors que les régulateurs tentent de réduire régulièrement l’inflation record des notes causée par la généreuse évaluation des enseignants pendant Covid.

Partout au Royaume-Uni ce matin, il y a eu des scènes d’extase et de déception amère alors que les adolescents ouvraient leurs résultats.

Les chefs d’examen ont souligné que la chute des notes supérieures cette année par rapport à l’année dernière ne reflétait pas le travail acharné des enfants.

Les filles ont une fois de plus fait mieux que les garçons dans tous les domaines et ont obtenu 7,4 % de notes A/7 de plus.

Les élèves de Londres avaient la proportion la plus élevée de meilleures notes, avec 32,6 % des articles ayant obtenu A/7 ou plus.

Alors que le Nord-Est avait le montant le plus bas avec seulement 22,4% obtenant les meilleures notes.

Beaucoup moins de personnes ont choisi l’art et le design comme choix GCSE, les études commerciales et la géographie obtenant la plus forte augmentation des entrées.

La double science est restée la matière avec le plus d’entrées, suivie des mathématiques, de l’anglais, de la littérature anglaise et de l’histoire.

Quelque 2 193 jeunes de 16 ans en Angleterre ont obtenu la 9e année dans toutes leurs matières – l’équivalent de A*s droits.

Il comprenait 13 élèves ayant suivi au moins 12 GCSE.

De nombreux résultats du BTEC pourraient également être retardés, ont averti les chefs d’examen.

La patronne du JCQ, Kath Thomas, a déclaré: «Comme prévu – et comme pour les résultats de niveau A de la semaine dernière, ces résultats sont supérieurs à la dernière série d’examens d’été en 2019, mais inférieurs aux notes évaluées par les enseignants de l’année dernière.

“Cela reflète les dispositions spéciales qui ont été mises en place pour soutenir les étudiants, les écoles et les collèges tout au long d’une autre année difficile en raison de Covid.”

Le ministre de l’Éducation, Will Quince, a déclaré à Sky News: “Les résultats seront publiés très, très bientôt, mais je pense que la première chose est qu’aujourd’hui est une célébration de toutes les réalisations et efforts de ces jeunes au cours des deux dernières années.

“Donc, aujourd’hui, il s’agit de dire un grand bravo et un grand merci à tous les enseignants et aux chefs d’établissement, et bien sûr aux parents et aux tuteurs qui ont aidé les jeunes à obtenir ces résultats. Et vous savez, je leur souhaite plein succès avec ce qu’ils vont faire ensuite.”

Lorsqu’on lui a demandé si leurs notes allaient être inférieures, M. Quince a répondu: “Alors, oui, ils le sont et cela fait partie intégrante du plan.

“Au cours des deux dernières années, les enseignants ont évalué les notes, nous sommes revenus pour la première fois aux examens.”

Il a ajouté: “Nous reconnaissons le fait que les jeunes ont été confrontés à d’énormes perturbations au cours des deux dernières années, il y a donc eu des adaptations en place et Ofqual s’est reflété dans leur notation et leur classement.”

Combler l’écart de réussite est une “grande priorité” pour le gouvernement, a déclaré un ministre de l’Éducation.

“C’est ma mission en tant que ministres des écoles de veiller à ce que, où que vous viviez dans notre pays, vous ayez le même niveau d’opportunités.”

Les élèves de Londres ont encore une fois mieux réussi que leurs homologues d’autres régions d’Angleterre

Le nombre moyen de GCSE suivis par les élèves cette année était de 7,78

Quelque 2 193 élèves ont obtenu une 9e année – l’équivalent d’un A* dans toutes leurs matières