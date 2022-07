Résultats du Ford F T2 2022

Ford Motor Company a déclaré que son bénéfice d’exploitation ajusté avait plus que triplé par rapport à il y a un an, pour atteindre 3,7 milliards de dollars, car il était en mesure de fournir davantage de ses nouveaux produits les plus en vogue à ses clients.

Ford a également réitéré ses prévisions précédentes pour l’année complète. Les actions ont augmenté de plus de 6% dans les échanges après les heures de fermeture après la publication de la nouvelle.

Voici les numéros clés :

Bénéfice ajusté par action : 68 cents, contre 12 cents au deuxième trimestre 2021. Les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv s’attendaient à 45 cents.

68 cents, contre 12 cents au deuxième trimestre 2021. Les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv s’attendaient à 45 cents. Chiffre d’affaires automobile : 37,91 milliards de dollars, contre 24,13 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Les analystes s’attendaient à 34,32 milliards de dollars en moyenne, selon Refinitiv.

37,91 milliards de dollars, contre 24,13 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Les analystes s’attendaient à 34,32 milliards de dollars en moyenne, selon Refinitiv. Revenu net: 667 millions de dollars contre 561 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

667 millions de dollars contre 561 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021. Bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT): 3,7 milliards de dollars, contre 1,1 milliard de dollars il y a un an

3,7 milliards de dollars, contre 1,1 milliard de dollars il y a un an Marge EBIT ajustée : 9,3 %, contre 3,9% au deuxième trimestre 2021

9,3 %, contre 3,9% au deuxième trimestre 2021 Cash-flow libre ajusté : 3,6 milliards de dollars, contre 5,1 milliards de dollars négatifs il y a un an.

Les ventes de Ford aux États-Unis ont augmenté de 1,8 % au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, grâce à une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre des ventes de VUS et de multisegments de marque Ford. Malgré les défis continus de la chaîne d’approvisionnement, Ford a pu construire plus de ses modèles populaires pour ses concessionnaires américains qu’il y a un an. C’était une bonne nouvelle pour les marges bénéficiaires de l’entreprise, car ces ventes supplémentaires de SUV ont largement remplacé les ventes des modèles de voitures Ford désormais abandonnés et moins rentables.

Mais, a déclaré la société, l’inflation – en particulier la hausse des prix des principaux produits de base et des transports – a compensé dans une certaine mesure ces gains.

Le directeur financier John Lawler a déclaré que malgré les vents contraires de l’inflation, Ford s’en tient à ses prévisions précédentes pour l’année complète. Il s’attend toujours à un EBIT ajusté de 11,5 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars pour l’année, ce qui représenterait une croissance de 15% à 25% par rapport à l’année dernière, avec un flux de trésorerie disponible ajusté entre 5,5 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars.

Ford est au milieu d’une restructuration majeure, consacrant plus de ressources aux véhicules électriques et réduisant de 3 milliards de dollars les coûts annuels de ses efforts de développement de la combustion interne. À partir de l’année prochaine, Ford publiera les résultats de trois unités commerciales : Ford Blue, représentant son ancienne activité de combustion interne ; Ford Model e, son activité de véhicules électriques, et Ford Pro, son activité de véhicules utilitaires.

Lawler a de nouveau déclaré que Ford visait une marge EBIT ajustée totale de l’entreprise de 10 % – et une marge EBIT de 8 % sur ses véhicules électriques – d’ici 2026. travaille à changer. Mais il a refusé de commenter un Rapport du Wall Street Journal que Ford envisage de licencier des milliers de travailleurs dans le cadre de son plan de restructuration.

Ford a déclaré que ses expéditions en Europe avaient augmenté d’environ 22% par rapport à il y a un an, pour atteindre environ 222 000 véhicules, grâce aux améliorations de la chaîne d’approvisionnement et à la forte demande pour ses véhicules utilitaires. Mais les livraisons en gros de Ford en Chine ont chuté de 24% au deuxième trimestre, à environ 114 000 véhicules, au milieu de fermetures prolongées imposées par le gouvernement près de Shanghai et dans d’autres parties de l’est de la Chine.

Ford a déclaré la semaine dernière qu’il avait sécurisé 100% des fournitures de batteries dont il aura besoin pour livrer des véhicules électriques à raison de 600 000 par an d’ici la fin de 2023, et qu’il était sur la bonne voie pour en construire 2 millions par an d’ici 2026.