Résultats du football des lycées du Nebraska, semaine 4

Résultats et faits marquants du football des lycées du Nebraska pour la semaine 4 Mise à jour : 22h32 CDT le 19 septembre 2024

SEMAINE POUR L’OPERATION FOOTBALL. LE JEUDI SOIR EST TRÈS CHARGÉ. CERTAINS JEUX, COMME CELUI DE BELLEVUE WEST AU WEST SIDE, ONT DÉPLACÉ LEUR JEU À CE SOIR POUR ÉVITER D’ENTRER EN COMPÉTITION AVEC LE JEU DE FOOTBALL DES HUSKER À LINCOLN DEMAIN. TREVOR KICHEFSKI EST HONORÉ CE SOIR LORS DU JEU DE CE SOIR AU WEST SIDE POUR SON CHAMPIONNAT AMATEUR JUNIOR DES ÉTATS-UNIS ET LES WARRIORS SONT À LA RECHERCHE DE LEURS PROPRES MATÉRIAUX AU MILIEU DU PREMIER QUART-TEMPS. KENYAN COTTON FAIT QUELQUES PLAQUES ET EST BON DE 62 YARDS. SEPT RIEN AU WEST SIDE. NOUS EN ENTENDRONS PLUS PAR LUI DANS UNE MINUTE. LES WARRIORS SONT DE NOUVEAU EN AFFAIRES. ILS ONT 21 D’AVANCE. RIEN. BRAYLON WARREN TOUT LE TEMPS. TROUVE ELI JOHNSON. LE JUNIOR PORTE 28. ZIP. JUSTE AVANT LA MI-TEMPS. T-BIRDS, MONTEZ AU TABLEAU. JAMES DE TRISTAN GUERRA APPELLE SON PROPRE NUMÉRO. MAIS SUR LE COUP DE PIED D’OUVERTURE DE LA DEUXIÈME MI-TEMPS, C’EST À NOUVEAU KENYAN COTTON. IL PREND LA MAIN ET FAIT ATTENTION. TROUVE UNE RUELLE. À PLUS. WEST SIDE MARQUE TROIS FOIS DANS LES ÉQUIPES SPÉCIALES AU COURS DE LA SAISON. 5221 CREIGHTON PREP SUR LA ROUTE, AFFRONTANT MILLARD WEST À BUELL. LES WILDCATS CHERCHENT TOUJOURS CETTE PREMIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON. JUNIOR J STRIKE PREMIER QUARTERBACK TONY CONIGLIO S’AVANCE, TROUVE JACOB RUBY. BEAU JEU. BEAU LANCEMENT. BEAU ATTRAPE. TOUCHE DE 20 VERGES. PREP MARQUE. JUNIOR JAYS DEVIENT DÉFENSIF REGARDEZ LE NUMÉRO 13 AL COSTELLO, LE SAFETY SENIOR AVEC L’INTERCEPTION. MAIS CRÉDIT MILLARD WEST. REGARDEZ ÇA. ILS SONT SOUTENU À LEURS PROPRES DEUX VERGES. LEUR PROPRE LIGNE DE DEUX VERGES DJ SHERMAN TROUVE MICHAEL COLEMAN. ET REGARDEZ ÇA. TOUT LE CHEMIN SUR 98 VERGES POUR LE TOUCHE. MAIS CE N’EST PAS SUFFISANT. PREP GAGNE 1510. JUNIOR J EN A TROIS. ET UN GRETNA ACCUEILLANT ELKHORN NORTH INVAINCU. OUVERTURE DU DRIVE POUR LES WOLVES. QUARTERBACK ETHAN BEACHY. ALEX HOFFMAN SE LIBÈRE. IL PARCOURT 69 YARDS. ELKHORN NORTH FRAPPE LE PREMIER SEPT RIEN. WOLVES. DÉFENSE LANCE UN BLANCHIMENT EN PREMIÈRE MI-TEMPS. AJ PALADINO LE STRIP SACK ET BEN HANSON JOHNNY SUR PLACE. ELKHORN NORTH PREND LE RELAIS À LEUR PROPRE 27. IL NE FAUT PAS LONGTEMPS AUX WOLVES POUR CAPITALISER. REGARDEZ JETT TINGELHOFF IL METTRA SUR LE TOUCHDOWN DES JETS DE 17 YARDS. SON TROISIÈME TOUCHDOWN DE LA PREMIÈRE MI-TEMPS. ELKHORN NORTH ROULE 42 SEPT. ILS SONT MAINTENANT QUATRE ET ZÉRO SUR LA SAISON. RESTONS EN CLASSE B30. PLATTE VIEW ESSAYE DE RESTER INVAINCUS. L’ACCUEIL DE LINCOLN PIUS LE 10E MET SEPT. RIEN. AJOUTANT JOE ANDREASEN LE COURT TOUCHDOWN 14. RIEN. PIUS, TRAVAILLANT MAINTENANT À LA TÉLÉVISION PEUT ÊTRE DANGEREUX. DEMANDEZ JUSTE À NOTRE PHOTOGRAPHE GABE. ATTENTION ! C’EST RAYMOND Z BURT Z BURT A SIX SEPT, 215 GABE EST OK. ZÈBRES. OK. CAMÉRAS. POUR NOTRE DIRECTEUR DE L’INFORMATION PIUS GAGNE 42 SEPT. LA MAIN. PLATTE BUTTE PREMIÈRE DÉFAITE DE LA SAISON. J’ESPÈRE QUE TU AS COMPRIS ÇA, GABE. OUI, IL L’A FAIT. DEMAIN SOIR, OPÉRATION FOOTBALL. NOTRE PRÉFÉRÉ DES FANS, LA BATAILLE DE MILLARD. SUD. MILLARD NORD. NOTRE PRÉFÉRÉ DES FANS GA