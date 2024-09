Résultats du football des lycées du centre de l’Ohio, mises à jour de l’OHSAA pour la semaine 4

C’était un vendredi soir passionnant pour le football des lycées du comté de Delaware. Les invaincus Olentangy Liberty ont visité Olentangy Berlin et les invaincus Delaware Hayes ont joué à Big Walnut, et les deux matchs ont fait partie de notre couverture en direct de la semaine 4.

Le match Delaware-Big Walnut a été le premier match de la saison entre l’OCC et la Capitale pour les deux équipes. Les championnats ont également débuté dans l’OCC-Buckeye, la MSL, la Knox-Morrow Athletic Conference, la Mid-Ohio Athletic Conference et la City League. Cette dernière a vu une confrontation City-South entre Walnut Ridge, invaincu, et Africentric, l’hôte, et c’était l’autre match que nous avons couvert.

Découvrez tous les détails ci-dessous.

Résultats de l’OHSAA, mises à jour de la semaine 4 de la saison de football des lycées de l’Ohio

Olentangy Berlin marque en fin de match pour éliminer Olentangy Liberty

Après un début de match à 4-0, Liberty a été efficace et efficient lors de son premier drive, parcourant 65 yards en huit jeux et marquant sur la course d’un yard d’Antonio Kish pour une avance de 7-0. Le quarterback Andrew Leonard a réussi 4 sur 4 pour 52 yards sur le drive.

Berlin n’a eu qu’un seul premier essai et 23 yards au premier quart-temps.

Liberty a profité d’un drive de 13 jeux et 73 yards pour prendre une avance de 14-0 avec 7:06 à jouer en première mi-temps lorsque Leonard a rejoint Christian Moulton pour une passe de TD de 5 yards. Leonard a obtenu deux premiers essais clés sur le drive, dont un troisième et 10, se connectant avec Ben Godwin sur des lancers de 39 et 13 yards.

Berlin a réduit son déficit à 14-7 avec 1:26 à jouer au deuxième quart-temps grâce à une course d’un yard du quarterback Aiden Eviston. La séquence de points a parcouru 41 yards en cinq jeux.

Christian Moulton, de Liberty, a donné un peu de répit aux Patriots avec une réception de TD de 71 yards de Leonard à 36 secondes de la fin du deuxième quart-temps. Le score était alors de 21-7 pour les Patriots à la mi-temps.

Berlin a frappé rapidement en deuxième mi-temps, avec Eviston se connectant avec Colton Less pour un touchdown de 78 yards pour porter le score à 21-14 avec 11:11 à jouer dans le troisième quart-temps.

Mais les Bears n’avaient pas fini de faire de gros jeux. Au quatrième quart-temps, Berlin a réussi à récupérer le ballon dans le territoire de Liberty après qu’un coup de pied de dégagement ait été envoyé au-dessus de la tête du botteur de dégagement de Liberty, Michael Freiburger, qui a dû tomber sur le ballon. L’attaque s’est alors mise au travail et Berlin s’est rapproché à 21-20 avec 1:18 à jouer lorsqu’Eviston a lancé une passe de TD de 14 yards à Zach Siegrist. L’entraîneur des Bears, Mark Nori, a décidé d’en faire deux, et un Eviston en mouvement a touché Less juste au-delà de la ligne de but pour les points gagnants et une victoire 22-21.

Les deux équipes ont un bilan de 3-1.

Walnut Ridge et Africentric échangent de gros jeux lors du match d’ouverture de la Columbus City League

Alors qu’il semblait que Walnut Ridge, invaincu et visiteur, pourrait marquer le premier point au tableau d’affichage lors de son premier match de la City League-South, Africentric a réalisé le premier grand jeu du match.

Lors de la deuxième tentative et du but pour Walnut Ridge à la ligne des 4 des Nubians, Dominique Carter a échappé le ballon et le défenseur junior Caleb Anthony – un joueur de la première équipe All-State l’année dernière en Division V – a récupéré le ballon et a couru sur 90 yards pour un touchdown. Les Nubians menaient 6-0 avec 7:09 à jouer au premier quart-temps.

Un premier quart-temps de 42 minutes, avec 10 pénalités, s’est terminé avec Africentric toujours en avance de six points.

Walnut Ridge a perdu des fumbles sur des possessions consécutives et a conduit jusqu’aux 22 des Nubiens à la fin du premier, mais un changement illégal a annulé un premier down apparent et les Écossais l’ont retourné sur des downs lors du jeu suivant.

Le deuxième quart-temps a commencé en fanfare, lorsque le quarterback afrocentrique Joshua Smith a lancé une passe en arrière qui a été récupérée dans la zone des buts pour un touchdown égalisateur par Jacear West-Rogers. L’essai de conversion n’a pas permis de maintenir le score à 6-6.

Un jeu qui aurait pu changer la donne a donné l’avantage à Walnut Ridge au début de la deuxième période. Sur un quatrième et un à sa propre ligne de 49 yards, le quarterback écossais Marquis Lucas a couru 51 yards le long de la ligne de touche pour un touchdown et a lancé la conversion à deux points pour donner l’avantage à Walnut Ridge 14-6 avec 8:12 à jouer dans la mi-temps.

Lucas a marqué son deuxième touchdown plus tard dans le quart-temps, cette fois en défense alors qu’il retournait un fumble sur 40 yards pour un touchdown pour faire 20-6.

Deux actions offensives des Nubians plus tard, Chris Cooper-Patton – qui jouait au poste de quarterback à la place de Smith, blessé – a été intercepté par Chris Prater, qui a retourné le ballon sur 30 yards pour un touchdown, portant le score à 28-6. Smith, qui avait débuté vendredi soir après avoir été blessé lors d’un plaquage au col de cheval la semaine dernière contre DeSales, est resté sur la touche à la fin de la première mi-temps.

Africentric a obtenu un touchdown nécessaire après deux jeux dans la deuxième mi-temps, quand Anthony a pris une courte passe de Cooper-Patton et a couru 76 yards jusqu’à la zone d’en-but pour porter le score à 28-12.

Les Nubiens ont ensuite inscrit leur deuxième touchdown défensif et le cinquième du match. Lucas a roulé droit sur le deuxième et 9 à l’Africentric 10, mais au lieu de garder le ballon, il a tenté une passe courte qui est tombée directement dans la poitrine de Derron Gray Jr., qui l’a parcouru 93 yards dans l’autre sens pour porter le score à 28-18.

Mais Walnut Ridge s’est rattrapé avec son quatrième touchdown défensif de la soirée, celui-ci sur une interception de 10 yards d’Antoine Jackson Jr. sur la deuxième interception de Cooper-Patton. Cela a donné aux Écossais une avance de 36-18 avec 11:22 à jouer.

C’était le score final. Walnut Ridge a amélioré son score à 4-0 et Africentric est tombé à 1-3.

Big Walnut bat Delaware Hayes lors du match d’ouverture de l’OCC-Capital

Cherchant à améliorer son score à 3-1 et à infliger au Delaware sa première défaite, Big Walnut s’est rendu sur la ligne des 10 yards des Pacers et a été le premier à marquer sur le field goal de 28 yards de Jake Neff avec 7:57 à jouer au premier quart-temps.

La défense de Big Walnut a rapidement augmenté son avance lorsque Jax Lawrence a marqué sur un retour d’interception de 23 yards, portant le score à 10-0 avec 7:42 à jouer au premier quart.

Delaware a inscrit son premier point après une erreur de Big Walnut. Les Eagles ont été sanctionnés pour avoir brutalisé le botteur, et Favour Akih a marqué sur une course de 20 yards pour ramener Delaware à 10-7 avec 3:30 à jouer au premier quart-temps.

Justin Matthews a réalisé une interception à la fin du premier quart-temps pour le Delaware, qui était mené de trois points à l’entame du deuxième quart-temps.

Le field goal de 31 yards de Neff a donné à Big Walnut une avance de 13-7 avec 4:31 à jouer en première mi-temps.

Les Eagles ont porté le score à 20-7 grâce à une passe de touché de 23 yards d’Eli Stumpf vers Aidan West avec 1:37 à jouer dans la mi-temps. C’était le score à la mi-temps.

Akih, qui a été impressionnant toute la saison pour le Delaware, a ramené les Pacers à 20-14 lorsqu’il a marqué sur une passe de 28 yards de Caleb Rowe au milieu du troisième quart-temps.

Big Walnut n’a pas perdu de temps pour revenir à un match à deux possessions. Nolan Buirley a continué son bon début de saison, marquant sur une passe écran de 35 yards de Stumpf pour donner aux Eagles une avance de 27-14 avec 2:47 à jouer au troisième quart-temps.

Neff et Buirley ont encore fait preuve de courage au quatrième quart-temps. Neff a réalisé une interception et Buirley a marqué sur une course de 4 yards pour porter le score à 34-14 avec 3:23 à jouer.

Les Eagles ont gagné 41-21. Les deux équipes ont un bilan de 3-1.

