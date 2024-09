Résultats du DWCS : saison 8, semaine 6

MMA Fighting présente les résultats DWCS pour toute l’action de la saison huit, semaine six de l’UFC Série Contender mardi soir à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Dans l’événement principal, Aaron Tau, un prospect invaincu, affronte Elijah Smith, 6-1, dans un combat de poids coq. Smith est le fils de l’ancien double champion Le combattant ultime Gilbert Smith, un concurrent de l’UFC, a remporté le combat et a obtenu un contrat. Si Smith gagnait, son père et lui deviendraient la deuxième combinaison père-fils de l’histoire de l’UFC, derrière Randy Couture et son fils Ryan Couture.

Jusqu’à présent, 20 contrats ont été attribués cette saison, et une seule semaine a vu les cinq gagnants décrocher une chance dans l’UFC.

Consultez les résultats du DWCS ci-dessous.

Carte de combat (EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN+)

Aaron Tau contre Elijah Smith

Tallison Teixeira contre Arthur Lopes

Benjamin Bennett contre Joey Hart

Yura Naito contre Ateba Gautier

Dylan Mantello contre Ahmad Hassanzada