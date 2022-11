Résultats du deuxième trimestre 2023 de Take-Two Interactive (TTWO)

Prendre deux L’action a chuté de plus de 15 % dans les échanges prolongés lundi après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre 2023. Il a déclaré que ses perspectives pour le trimestre en cours et pour l’exercice 2023 seraient inférieures aux attentes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte: Perte de 1,54 $ par action

Perte de 1,54 $ par action Revenu: 1,5 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv

Take-Two a déclaré dans un communiqué que ses réservations nettes pour l’exercice 2023 se situeraient entre 5,4 et 5,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes précédentes de la société de 5,77 milliards de dollars à mi-parcours.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 5,88 milliards de dollars de ventes pour l’année. Les réservations nettes de Take-Two comprennent principalement les ventes de jeux numériques ou les ventes aux grossistes, ainsi que les frais de licence et les marchandises.

Il a également déclaré qu’il s’attend à un exercice se terminant le 31 mars 2023, une perte nette comprise entre 674 et 631 millions de dollars, pire que les prévisions d’une perte nette entre 438 et 398 millions de dollars qu’elle a fournies dans ses résultats du premier trimestre.

Les perspectives réduites de Take-Two surviennent alors que les jeux ralentissent, et en particulier les jeux sur les appareils mobiles comme les smartphones, après deux ans de ventes et d’engagement élevés grâce à la pandémie de Covid-19. Les ventes de jeux sont également touchées par la chute de la confiance des consommateurs face à la hausse des taux d’intérêt et à une éventuelle récession.

“Notre prévision réduite reflète les changements dans notre pipeline, les fluctuations des taux de change et une vision plus prudente du contexte macroéconomique actuel, en particulier dans le mobile”, a déclaré le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, dans un communiqué.

Take-Two est connu pour ses jeux tels que “Grand Theft Auto” et sa série “NBA 2K”. En septembre, un hacker a publié des fichiers, dont le code source du titre inédit et très attendu de la société “Grand Theft Auto 6”.

Take-Two possède également le géant mobile Zynga, connu pour “Words with Friends”, après l’avoir acheté pour 12,7 milliards de dollars plus tôt cette année.