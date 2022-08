Résultats du deuxième trimestre 2022 de Norwegian Cruise Line (NCLH)

Les actions de Norwegian Cruise Line ont chuté mardi après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie et a mis en garde contre une volatilité persistante à venir.

La société a déclaré des revenus de 1,19 milliard de dollars et une perte ajustée par action de 1,14 $ pour la période, une amélioration par rapport au deuxième trimestre de 2021 avant la reprise des voyages, mais encore loin des 1,66 milliard de dollars de revenus et du bénéfice par action de 1,30 $ du même trimestre en 2019.

Il s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,9 milliard de dollars au troisième trimestre 2019, et prévoit toujours une perte nette en raison des coûts associés à la pandémie de Covid-19, au conflit Ukraine-Russie, à l’inflation, aux prix du carburant et au change. .

Les actions ont baissé d’environ 11% en milieu d’après-midi.

Norwegian, cependant, a annoncé des protocoles Covid plus légers qui sont qualifiés de “significativement positifs” pour élargir le marché des croisières et catalyser la reprise de l’entreprise après la pandémie.

La compagnie a indiqué qu’elle accueillera les passagers non vaccinés qui présentent un test Covid négatif à partir du 3 septembre, sous réserve des réglementations locales.

En conséquence, Norwegian s’attend à ce que le taux d’occupation des croisières se situe dans la “gamme basse de 80%” au cours du trimestre en cours, contre 65% au cours du deuxième trimestre.

La compagnie de croisière a également signalé une augmentation de près de 20 % de ses revenus par jour de croisière par passager par rapport à 2019.

