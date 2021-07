Résultats du Credit Suisse T2 2021

LONDRES — Une enquête du Credit Suisse a révélé jeudi que la banque n’avait pas « réussi à gérer efficacement les risques » lorsqu’elle faisait affaire avec le fonds spéculatif américain Archegos.

Les résultats de la banque ont été éclipsés par de lourdes pertes à la suite d’un scandale impliquant Archegos Capital, un hedge fund américain, qui s’est effondré après avoir pris trop de risques.

En conséquence, le Credit Suisse a pris un coup de 4,4 milliards de francs suisses et le PDG de la banque d’investissement Brian Chin et la responsable des risques et de la conformité, Lara Warner, ont tous deux démissionné. Le directoire a décidé de renoncer aux bonus pour l’année 2020, et a également réduit le dividende proposé.

Le titre est en baisse de 17% depuis le début de l’année.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.