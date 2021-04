LONDRES – Le Credit Suisse a annoncé jeudi une perte nette de 252 millions de francs suisses (295 millions de dollars) à un moment de pression accrue sur la banque.

Le prêteur suisse a mis en garde contre de lourdes pertes au début du mois après un scandale impliquant Archegos Capital, un fonds spéculatif basé aux États-Unis, qui s’est effondré après avoir pris trop de risques. Le Credit Suisse a déclaré qu’il avait été touché par 4,4 milliards de francs suisses.

En outre, le PDG de la banque d’investissement Brian Chin et la responsable des risques et de la conformité, Lara Warner, ont tous deux démissionné. Le directoire a décidé de renoncer aux bonus pour l’année 2020 et a également réduit le dividende proposé.

Les régulateurs américains et suisses ont demandé au Credit Suisse plus d’informations sur l’effondrement d’Archegos, selon le Wall Street Journal.

En mars, le Credit Suisse a également ajusté ses activités de gestion d’actifs et suspendu les primes après l’effondrement de Greensill Capital, une société britannique de financement de la chaîne d’approvisionnement.

Ceci est un reportage en développement et sera mis à jour sous peu.