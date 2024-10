Résultats du concours Veto – Semaine 12 – Big Brother Network

Nous y sommes enfin parvenus. La dernière compétition Power of Veto de la saison est là et nous avons vos spoilers Big Brother pour révéler quel HG détient le médaillon pour décider qui aura un set dans le Final 3 de Big Brother 26 !

Depuis que Kimo a été expulsé jeudi soir, le jeu est en mode Go avec la compétition HOH suivie rapidement par la cérémonie des nominations. Chelsie a déjà réservé sa place pour la soirée finale, alors qui la rejoindra ? Maintenant, nous avons terminé la compétition Veto et décidé qu’ils puissent se préparer pour le spectacle en direct où le Veto sera joué ou passera directement au vote unique et à l’expulsion régulière finale de la saison.

Spoilers de Big Brother 26 : résultats du concours de veto de la semaine 12 :

Makensy a remporté le pouvoir de veto !

Aucune surprise ici et cela fonctionne très bien pour Chelsie. Elle guidera Makensy pour savoir qui elle souhaite éliminer. Makensy utilisera le veto jeudi soir sur elle-même, Rubina sera renommée, puis Makensy choisira d’envoyer Cam ou Rubina. Qui sera-ce ?

Au retour des Feeds, nous avons vu Cam seul et caché sous ses couvertures pendant que les dames parlaient toutes avec enthousiasme dans la cuisine. Il était vraiment contrarié de perdre encore une fois et les femmes ont mentionné que sa réaction était gênante. Est-ce que cela vient de lui coûter une chance en F2 ou ces trois-là resteront-ils ensemble avec Rubina la prochaine fois ?

Rappelons qu’il n’y aura pas de Veto Meeting avant le spectacle de dimanche, même dans cette série d’événements accélérés. Tout cela se passera plutôt lors de l’émission en direct de jeudi.

