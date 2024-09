Résultats du concours Veto – Semaine 11 – Big Brother Network

Presque la dernière compétition Power of Veto de la saison Big Brother 26 est maintenant terminée alors que le défi thématique BB Comics revient à la maison pour ces Final 5 HG. Deux invités avaient déjà été envoyés au Block, mais l’un d’eux pourrait-il annuler la décision du HOH ? Lisez la suite pour savoir qui a remporté le pouvoir de veto lors de la semaine 11.

Makensy la dirige à nouveau HOH dos à dos ce tour et vient d’envoyer Rubina et Kimo au Block. Ce sont ses deux principales options cette semaine, donc l’objectif était de les garder toutes les deux là où elles étaient. Étant donné qu’aucun des deux n’avait été le plus compétitif cette saison, il semblait probable qu’ils seraient à nouveau battus cette fois et le veto de BB Comics n’est pas une tâche facile.

Alors, qui a remporté la victoire du Veto ? Les résultats sont ci-dessous…

Spoilers de Big Brother 26 : résultats du concours de veto de la semaine 11 :

Makensy a remporté le pouvoir de veto !

Eh bien, Chelsie va devoir se débarrasser de cette bête de compétition ou ce CV va être difficile à surmonter devant un jury, vous ne pensez pas ? J’ai perdu la trace du nombre de compétitions que Makensy a gagnées maintenant, mais c’est beaucoup et le jury adore gagner des records, n’est-ce pas ?

Quoi qu’il en soit, Makensy a à nouveau le choix cette semaine en tant que HOH et détenteur du Veto. Est-ce qu’il lui reste des alliés pour que Chelsie la cible ? Non, probablement pas et elle ne va pas attaquer par surprise Chelsie ou Cam donc ces Noms devraient être définis et la séquence de Veto se termine ici, mais j’adorerais avoir une bonne surprise pour lundi.

Les HG traînent et parlent des couvertures et de qui a obtenu les bandes dessinées les plus douteuses. On dirait que Leah et Angela ont eu des moments difficiles et peut-être que Chelsie aussi.

La réunion Veto aura lieu lundi et cela nous préparera aux noms finaux de la semaine ici à l’approche de la fin de la saison. Est-ce que quelque chose changera ? Quelqu’un peut-il être convaincu pour le vote de jeudi ?

