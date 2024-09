Résultats du concours Veto – Semaine 10 – Big Brother Network

Nous avons presque atteint le stade de Big Brother 26 où chaque Houseguest restant peut jouer dans le veto et la chance d’une porte dérobée est éliminée. Mais pas encore. C’est la semaine 10 de Big Brother avec sept HG restants, ce qui signifie que tous sauf un joueront et la pression est forte pour que le HOH garde sa cible sur le bloc. Lisez la suite pour les derniers spoilers de Big Brother pour la compétition Power of Veto de cette semaine.

Makensy a pris le relais en tant que nouvelle cheffe de famille avec pour cible Angela, mais elle a présenté le plan à Leah en disant qu’Angela était le pion avec Kimo comme cible. Tout le monde, sauf Angela et Leah, sait que la vérité est à l’opposé de ce qu’on leur a dit.

Une fois les joueurs tirés au sort, nous avons découvert que Leah avait été incluse et que Rubina avait été laissée sur la touche pour accueillir le tournoi. C’est dommage pour Rubina car si Leah ou Angela remportaient ce veto, elle serait la renomée et la cible la plus probable.

Alors qui a réussi à obtenir la victoire par veto ? Les résultats sont ci-dessous…

Big Brother 26 Spoilers : Résultats du concours de veto de la semaine 10 :

Makensy a gagné le droit de veto !

Les flux ont été coupés pendant un peu moins de SEPT heures pour la compétition Veto de cette semaine et quand ils sont revenus, nous avons rapidement vu Makensy porter ce médaillon. Elle accumule les victoires et l’a encore fait lorsqu’elle détenait déjà le HOH. Tout le pouvoir est entre ses mains et cela signifie qu’elle devrait atteindre son objectif de cibler Angela. Je ne m’attends pas à ce que Makensy utilise le Veto, ce qui mettrait fin à la séquence de Veto après les neuf premières semaines de la saison.

La réunion de Veto aura lieu lundi et nous préparera pour les nominations finales du premier tour de la prochaine Double Eviction. Cela devrait être une journée mouvementée jeudi soir et nous sommes prêts pour cela !

