Résultats du combat Canelo Alvarez contre Jermell Charlo, faits saillants : la star mexicaine conserve le titre incontesté par décision

LAS VEGAS – À 33 ans et en parfaite santé pour la première fois en deux ans, Canelo Alvarez a rappelé samedi aux fans de boxe pourquoi il fait toujours partie des meilleurs au monde livre pour livre.

Alvarez (60-2-2, 39 KO) a systématiquement dominé un Jermell Charlo timide et dépassé en route vers une large décision unanime dans l’événement principal d’une carte à la carte Premier Boxing Champions de T-Mobile Arena. L’icône mexicaine a remporté les scores des juges de 119-108 et 118-109 (deux fois) pour défendre son championnat incontesté des super-moyens.

Lors de la première rencontre entre les champions en titre incontestés des quatre ceintures de l’histoire de la boxe masculine, Alvarez a frappé les bras et les épaules du plus petit Charlo (35-2-1, 19 KO), dont les quatre titres des 154 livres n’étaient pas en jeu. dans ce match de 168 livres. Alvarez a également coupé l’anneau à volonté pour submerger systématiquement la sortie de son adversaire.

« Personne ne peut battre ce Canelo », a déclaré Alvarez.

Charlo, qui a deux mois de plus qu’Alvarez à 33 ans, n’a jamais réussi à sortir de la première vitesse. Son jab a été inexistant pendant la majeure partie du combat et il n’a jamais été capable de déranger ou de ralentir Alvarez avec ses tirs puissants en seconde période.

Alvarez a devancé Charlo par une marge de 134 à 71, selon CompuBox. Il a réussi 35 % de ses coups de poing au total et 40 % de ses connexions puissantes, dont un avantage de 42 à 11 dans les tirs au corps.

« Je ne me trouve pas d’excuses, donc c’est comme ça », a déclaré Charlo. « J’ai pris mes coups mais c’est de la boxe. Vous en gagnez et vous en perdez.

« On pouvait sentir la différence de poids parce que j’ai pris 12 livres. J’osais être génial aujourd’hui. J’ai pris les photos et j’ai continué à pousser. »

Alvarez a mis son empreinte sur le combat avec un renversement retardé au septième tour alors qu’il soutenait Charlo jusqu’aux cordes et décrochait une boucle à travers sa haute garde. Après avoir pris une seconde pour absorber le tir, Charlo s’est mis à genoux volontairement.

« Nous avons travaillé sur le corps parce que c’est un grand combattant et qu’il sait se déplacer sur le ring », a déclaré Alvarez. « Nous nous sommes entraînés pendant trois mois dans les montagnes sans ma famille ou quoi que ce soit parce que j’aime tellement la boxe. La boxe est ma vie et la boxe a fait de moi le meilleur du sport aujourd’hui.

« J’avais besoin de 12 rounds pour montrer que je suis le meilleur et qui est le meilleur. »

Malgré les cris du coin de Charlo lors des derniers tours pour aller chercher les KO, il n’a jamais été capable de créer suffisamment de menace pour percer.

« Je l’ai frappé avec des coups durs », a déclaré Charlo. « Je l’ai enlevé de moi. »

Vous n’en avez jamais assez de boxe et de MMA ? Obtenez les dernières nouveautés dans le monde des sports de combat auprès de deux des meilleurs du secteur. Abonnez-vous à Morning Kombat avec Luke Thomas et Brian Campbell pour la meilleure analyse et des nouvelles approfondies, y compris une analyse instantanée de Canelo Alvarez contre Jermell Charlo à la conclusion de l’événement PPV ci-dessous.

Alvarez s’est débarrassé de toute idée selon laquelle l’âge et le kilométrage l’avaient suivi après une séquence de trois combats au cours desquels il avait l’air humain. Alvarez a imputé ses performances, au cours desquelles il s’est évanoui tardivement malgré deux victoires sur trois, à une blessure tenace au poignet gauche qui l’a empêché de s’entraîner à pleine puissance.

Après le combat, Alvarez a déclaré son intention de revenir sur le ring en mai prochain, mais a décidé de ne pas déclarer un adversaire ciblé malgré la présence au bord du ring du champion incontesté des poids welters Terence Crawford, qui faisait campagne pour affronter le vainqueur.

« Cinco de Mayo [weekend] », a déclaré Alvarez. « Qui que ce soit, je m’en fiche. Je m’en fiche. »

Malgré la défaite, Charlo a déclaré qu’il redescendrait à 154 livres, où il reste le champion incontesté, et n’a pas hésité à inviter Crawford à un futur combat.

« [F—] ça, je pourrais combattre Terence Crawford », a déclaré Charlo. « Laissez-le combattre Errol Spence et mettre cela de côté. Je suis en attente. »

Alvarez est devenu le premier champion incontesté à quatre ceintures à défendre ses titres à trois reprises.

Charlo n’a pas atteint ses nobles ambitions, mais la soirée n’a pas été une perte totale pour les boxeurs qui ont relevé le défi. Mario Barrios, 28 ans, mature et discipliné, avait l’air renouvelé et évolué tout en battant l’ancien champion des poids welters WBA, Yordenis Ugas, plus tôt dans la nuit. L’undercard s’est ouvert sur un thriller absolu qui a vu Elijah Garcia, 20 ans, arrêter Armando Resendiz dans une guerre d’usure.

« Je suis endolori mais je suis plein d’enthousiasme et de joie en ce moment », a déclaré Barrios. « Tout ce qui s’est passé au camp a payé ce soir. Je suis content de ma performance. J’ai toujours eu une très haute opinion d’Ugas et j’ai encore plus de respect pour lui maintenant. Il s’est bien battu et je lui en suis reconnaissant. pour l’opportunité. »

CBS Sports était avec vous tout au long du parcours samedi avec les résultats en direct et les faits saillants ci-dessous.

Carte de combat, résultats

Canelo Alvarez (c) déf. Jermell Charlo par décision unanime (119-108, 118-109, 118-109)

Erickson Lubin déf. Jesus Ramos par décision unanime (117-111, 116-112, 115-112)

Mario Barrios bat. Yordenis Ugas par décision unanime (117-108, 118-107, 118-107)

(117-108, 118-107, 118-107) Elijah Garcia déf. Armando Resendiz via TKO au huitième round

Tableau de bord Alvarez contre Charlo, couverture en direct