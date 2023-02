Résultats du Chipotle Mexican Grill (CMG) T4 2022

Le PDG Brian Niccol a affirmé que la société n’avait pas subi de contrecoup de la hausse des prix de ses bols à burrito et de ses tacos, malgré la baisse des transactions pour le deuxième trimestre consécutif. Les dirigeants ont attribué la faiblesse du trafic au quatrième trimestre à un élément de menu à durée limitée sous-performant, à des comparaisons difficiles avec le lancement de la poitrine de boeuf de l’année précédente et à la météo.

“Alors que nous avancions pendant les vacances, nous n’avons tout simplement pas vu cette pop, cet élan, que nous voyons normalement … franchement, nous avons commencé le trimestre en douceur et nous avons terminé le trimestre en douceur”, a déclaré le directeur financier Jack Hartung sur la conférence téléphonique de la société, comparant la baisse de décembre à des ventes au détail plus faibles à ce moment-là.

Grillades mexicaines au chipotle mardi, a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels plus faibles que prévu, car il a déclaré que les clients avaient réduit leurs dépenses de restaurant.

Cependant, selon Niccol, les tendances du trafic dans les restaurants se sont inversées à l’approche de la nouvelle année et jusqu’en janvier. Le mois dernier, le trafic a augmenté d’année en année, a-t-il déclaré. Cependant, à cette époque l’année dernière, l’entreprise était sous le choc d’une vague d’infections à Covid qui a entraîné la réduction des heures d’ouverture ou la fermeture temporaire de certains sites en raison d’employés malades.

Les actions de Chipotle ont chuté d’environ 5 % dans les échanges prolongés.

Voici ce que la société a rapporté pour le quatrième trimestre, par rapport à ce que Wall Street attendait, d’après une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action: 8,29 $ ajusté contre 8,90 $ attendu

8,29 $ ajusté contre 8,90 $ attendu Revenu: 2,18 milliards de dollars contre 2,23 milliards de dollars attendus

C’est la première fois depuis le rapport du troisième trimestre de Chipotle en 2017 que la société est en deçà des estimations de Wall Street pour les bénéfices et les revenus trimestriels, selon les données de Refinitiv.

La chaîne de burrito a déclaré un bénéfice net au quatrième trimestre de 223,7 millions de dollars, ou 8,02 dollars par action, contre 133,5 millions de dollars, ou 4,69 dollars par action, un an plus tôt. La hausse des prix des menus a aidé à compenser la hausse des coûts alimentaires, car l’entreprise a payé plus pour les produits laitiers, les tortillas, les haricots, le riz et la salsa au cours de la période terminée le 31 décembre. Les dirigeants ont également déclaré que l’entreprise avait dépensé plus que prévu en indemnités de maladie et en frais médicaux.

Hors certains frais juridiques, frais de restructuration d’entreprise et autres éléments, Chipotle a gagné 8,29 $ par action.

Les ventes des magasins comparables de la société n’ont augmenté que de 5,6 %, en deçà des estimations de StreetAccount de 6,9 ​​% et plus faibles que les propres prévisions de Chipotle de fin octobre. Le lancement de l’élément de menu Garlic Guajillo Steak au cours du trimestre a poussé les clients à dépenser plus, mais n’a pas attiré plus d’entre eux pour le commander, ont déclaré les dirigeants.

La société a déclaré qu’elle prévoyait une croissance des ventes des magasins comparables à un chiffre élevé pour le premier trimestre de 2023, sur la base d’une croissance des ventes des magasins comparables de janvier à deux chiffres. Wall Street prévoyait des ventes à magasins comparables de 6,7% au premier trimestre, selon les estimations de StreetAccount.

Les ventes nettes ont grimpé de 11,2 % pour atteindre 2,18 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les ventes numériques représentaient plus d’un tiers de son chiffre d’affaires total. Les prix des menus ont augmenté de 13,5 % d’une année sur l’autre.

La société prévoit d’ouvrir entre 255 et 285 nouveaux emplacements cette année, y compris le déplacement de 10 à 15 restaurants pour ajouter une voie de service au volant.

Les dirigeants n’ont pas fourni de perspectives pour la croissance des ventes des magasins comparables en 2023, notant la possibilité d’une récession, mais ont déclaré que les ventes des magasins comparables ralentiront probablement au deuxième et au troisième trimestre. Le mois dernier, Chipotle a déclaré qu’il envisageait d’embaucher 15 000 travailleurs d’ici ce printemps avant sa période la plus occupée de l’année.

Le chef des finances, Hartung, a déclaré que la société ne prévoyait pas de nouvelle hausse des prix cette année.