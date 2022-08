Résultats du BTEC expliqués : que signifient les notes ?

EN AOÛT chaque année, des milliers d’étudiants à travers le pays attendent avec impatience leurs résultats de niveau A – et encore plus se préparent à recevoir leurs notes BTEC.

Mais la façon dont les qualifications sont notées peut être un peu déroutante – voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifient les résultats BTEC ?

Les BTEC sont des qualifications professionnelles qui peuvent être suivies dans un certain nombre de secteurs différents, notamment la garde d’enfants, la construction et l’hôtellerie.

Les qualifications sont généralement notées d’une note de réussite (P) à une distinction* (D*).

Chaque note équivaut à une note alphabétique au niveau A et à un certain nombre de points UCAS.

La distinction* est la note la plus élevée que vous puissiez obtenir, ce qui indique des performances exceptionnelles et est similaire à un 8+ au niveau GCSE et à un A* au niveau A.

En dessous se trouve une distinction (un A), un mérite (un C) et une réussite (E).

Il existe plus de 2 000 qualifications BTEC dans 16 secteurs

Résultats BTEC

Distinction * (D *) – équivalent à un A * au niveau A et 56 points UCAS

Distinction (D) – équivalent à un A et 48 points UCAS

Mérite (M) – équivalent à un C et 32 ​​points UCAS

Pass (P) – équivalent à un E et 16 points UCAS

Près du col (N) – non disponible pour tous les parcours

Non classé (U) – échec

Selon la taille, la durée et le niveau du cours, les étudiants peuvent recevoir une, deux ou trois notes le jour de leurs résultats finaux.

Les élèves qui étudient pour un certificat, un certificat étendu et un diplôme de base reçoivent une note, tandis que ceux qui attendent les résultats du diplôme en obtiendront deux.

Les étudiants du diplôme étendu en reçoivent trois.

Normalement, les étudiants reçoivent des points pour chaque unité qu’ils complètent dans le cadre de leur cours.

Celles-ci s’additionnent tout au long de l’année, de sorte que les étudiants ont généralement une assez bonne idée de ce qu’ils font à l’approche de l’été.

Une fois le BTEC terminé, toutes les notes unitaires sont converties en un score de points, qui crée ensuite votre note globale.

Les résultats finaux sont publiés, tout comme les notes de niveau A et GCSE.

C’est le cas qu’il s’agisse d’un BTEC First (niveau d’entrée au niveau 2), BTEC National (niveau 3 – similaire aux niveaux A) et BTEC Apprenticeships (niveau 2 à 5).

Puis-je faire appel de mon résultat BTEC ?

Tous les résultats peuvent faire l’objet d’un appel, qu’il s’agisse de niveaux A ou de BTEC.

Donc, si vous n’êtes pas satisfait de vos résultats BTEC, vous pouvez faire appel.

Les étudiants devront contacter leur école ou collège – et leur faire savoir que vous pensez que vous auriez dû recevoir une note supérieure.

Pour emprunter cette voie, vous devrez informer votre école ou votre collège que vous souhaitez un examen dès que possible après avoir reçu vos résultats.

Si les examens ont joué un rôle, il y aura la possibilité de les repasser à l’automne, ainsi que des évaluations internes.

Pour tous les étudiants, quel que soit leur type de cours, la priorité sera accordée à ceux dont les notes ont un impact important sur leurs chances de poursuivre leurs études ou leur formation.