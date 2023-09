Résultats du 90e anniversaire de la CMLL | #wwe #Aew | L’impression des États-Unis

Ce soir, c’était célébré Fête du 90e anniversaire de la CMLL avec une Arena México complète complètement et qui a vu la chute d’un masque et la perte d’un cheveu, dans un grand spectacle.

Résultats du 90e anniversaire de la CMLL le 16 septembre

Ce soir a eu lieu le spectacle du 90e anniversaire de la CMLL, qui a fait salle comble à l’Arena México.

Dans le match de pari masque contre masque, Templario a battu Dragon Rojo Jr. pour devenir le grand gagnant de la soirée. Dragon Rojo Jr. s’est conformé à ce qui a été établi et a retiré sa couverture, annonçant à tout le public présent que son vrai nom est Anselmo Rivas, 42 ans et 22 ans en tant que professionnel de la lutte..

Dans l’autre combat de pari, celui-ci de cheveux contre cheveux, Volador Jr et Angel de Oro ont battu Último Guerrero et Averno dans le premier combat, avec lequel Volador Jr et Angel de Oro risqueraient que leurs cheveux soient perdus. Golden Angel le perdant du combat et des cheveux.

Nous vous laissons ici les résultats complets de la fonction 90e anniversaire de la CMLL

Finale de la Coupe de l’Indépendance CMLL : Sphinx a battu Roar

Sphinx a battu Roar Championnat du monde féminin en couple de la CMLL : Zeuxis et Stéphanie Vaquer retenus contre Lluvia et La Jarochita

Zeuxis et Stéphanie Vaquer retenus contre Lluvia et La Jarochita Combattez le Mexique contre les États-Unis : Titan et Soberano Jr. battent Samuray Del Sol et Lince Dorado

Titan et Soberano Jr. battent Samuray Del Sol et Lince Dorado International Wrestling World Wrestling Council contre la New Japan Pro Wrestling : Místico, Atlantis Jr. et Máscara Dorada ont battu Rocky Romero, Kevin Knight et TJP

Místico, Atlantis Jr. et Máscara Dorada ont battu Rocky Romero, Kevin Knight et TJP Bataille des Légendes : Atlantis, Octagón et Blue Panther ont vaincu Fuerza Guerrera, El Satánico et Virus

Atlantis, Octagón et Blue Panther ont vaincu Fuerza Guerrera, El Satánico et Virus Des relais incroyables avec des cheveux finaux suicidaires contre des cheveux : Volador Jr. et Angel de Oro ont battu Último Guerrero et Averno. Volador Jr. a vaincu Angel de Oro.

Volador Jr. et Angel de Oro ont battu Último Guerrero et Averno. Volador Jr. a vaincu Angel de Oro. Masque contre masque Star Fight : Les Templiers ont vaincu Dragon Rojo Jr.

