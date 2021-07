Résultats du 2T 21 de Southwest (LUV) et American Airlines (AAL)

American Airlines et Southwest Airlines ont enregistré jeudi un bénéfice pour le deuxième trimestre, bénéficiant d’une aide fédérale et d’une augmentation de la demande de voyages.

L’Américain basé à Fort Worth, au Texas, a déclaré un revenu net de 19 millions de dollars, brisant cinq trimestres consécutifs de pertes, en partie grâce à plus d’un milliard de dollars de soutien fédéral aux salaires. Le chiffre d’affaires pour les trois mois clos le 30 juin s’est élevé à 7,48 milliards de dollars, contre seulement 1,6 milliard de dollars un an plus tôt et en avance sur les prévisions des analystes de Wall Street, alors que les clients sont retournés dans le ciel en masse.

Après ajustement pour les éléments ponctuels, American a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars ou 1,69 $ en part.

Plus tôt jeudi, Southwest a également signalé une augmentation de ses revenus au cours du trimestre alors que les voyageurs revenaient. Les ventes de la compagnie aérienne basée à Dallas ont augmenté de près de 300 % par rapport à il y a un an pour atteindre 4 milliards de dollars. C’était toujours en baisse de 32% par rapport à 5,9 milliards de dollars à la même période en 2019. Le bénéfice net du deuxième trimestre a totalisé 348 millions de dollars, contre une perte de 915 millions de dollars un an plus tôt.

