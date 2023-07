Résultats du 2e trimestre 2023 d’American Airlines (AAL)

Compagnies aériennes américaines a relevé ses perspectives de bénéfices pour 2023 après un bon début de la haute saison des voyages, la dernière compagnie aérienne à récolter les fruits de l’essor continu de la demande.

Le transporteur basé à Fort Worth-Texas a déclaré un bénéfice net au deuxième trimestre de 1,34 milliard de dollars, ou 1,88 $ par action, contre 476 millions de dollars, ou 68 cents par action à la même période un an plus tôt. Le chiffre d’affaires record de 14,06 milliards de dollars a dépassé les attentes des analystes et a augmenté de 4,7 % par rapport à l’année précédente.

American s’attend à gagner entre 3 $ et 3,75 $ par action pour l’année complète, en ajustant les éléments ponctuels, contre une prévision en mai pour gagner environ 2,50 $ à 3,50 $.

Les actions ont baissé d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment American Airlines a performé au deuxième trimestre par rapport à ce que Wall Street avait prévu, sur la base d’une moyenne des estimations des analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 1,92 $ contre 1,59 $ attendu

1,92 $ contre 1,59 $ attendu Revenu total: 14,06 milliards de dollars contre 13,74 milliards de dollars attendus

