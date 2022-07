Résultats du 2e trimestre 2022 de Morgan Stanley (MS)

Morgan Stanley devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture jeudi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 1,53 $ par action, selon Refinitiv

Revenus : 13,48 milliards de dollars, 8,7 % de moins qu’un an plus tôt

Gestion de patrimoine : 5,99 milliards de dollars, selon StreetAccount

Négociation : actions 2,77 milliards de dollars, titres à revenu fixe 1,98 milliard de dollars

Banque d’investissement : 1,47 milliard de dollars

Une reprise des échanges obligataires a-t-elle été suffisante pour compenser la baisse des frais de banque d’investissement au deuxième trimestre ?

C’est la question pour Morgan Stanley, qui gère l’une des plus grandes opérations sur les marchés des capitaux propres à Wall Street.

Les banques de Wall Street sont aux prises avec l’effondrement des introductions en bourse et des émissions de titres de créance et d’actions cette année, un net renversement par rapport au boom des transactions qui a stimulé les résultats l’année dernière. Le changement a été déclenché par une forte baisse des actifs financiers, le pessimisme quant à la possibilité d’une récession et l’invasion russe de l’Ukraine.

Le co-président de Morgan Stanley, Ted Pick, a déclaré le mois dernier que les marchés seraient dominés par les inquiétudes concernant l’inflation et la récession dans une période de transition après la fin de près de 15 ans de politiques d’argent facile par les banques centrales.

“Le calendrier bancaire s’est un peu calmé parce que les gens essaient de savoir si nous allons clarifier ce changement de paradigme tôt ou tard”, a déclaré Pick.

Pourtant, certaines parties des opérations de Morgan Stanley devraient en bénéficier. Les traders obligataires devraient afficher de solides résultats, grâce à la volatilité des matières premières et des taux d’intérêt.

Alors que les analystes s’attendent à ce que les divisions géantes de gestion de patrimoine et de gestion des investissements de la banque – responsables de la moitié des revenus de l’entreprise – résistent mieux que la banque d’investissement, la baisse de la valeur des actifs y réduira également les revenus.

Les actions de la banque ont chuté de 24% cette année jusqu’à mercredi, pire que la baisse de 19% de l’indice bancaire KBW.

Wells Fargo et Citigroup devraient publier leurs résultats vendredi, tandis que Bank of America et Goldman Sachs publieront lundi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.