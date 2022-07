Résultats du 2e trimestre 2022 de JPMorgan (JPM)

JPMorgan Chase devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture jeudi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 2,88 $ par action, selon Refinitiv

Revenus : 31,95 milliards de dollars, 1,8 % de plus qu’un an plus tôt

Revenu net d’intérêts : 14,98 milliards de dollars, selon StreetAccount

Revenus de négociation : titres à revenu fixe 5,14 milliards de dollars, actions 2,96 milliards de dollars

Frais de banque d’investissement : 1,9 milliard de dollars

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, sera surveillée de près pour obtenir des indices sur la façon dont le secteur bancaire s’est comporté au cours d’un trimestre marqué par des tendances contradictoires.

D’une part, les niveaux de chômage sont restés bas, ce qui signifie que les consommateurs et les entreprises devraient avoir peu de difficulté à rembourser leurs emprunts. La hausse des taux d’intérêt et la croissance des prêts signifient que l’activité de prêt de base des banques devient plus rentable. Et la volatilité des marchés financiers a été une aubaine pour les traders obligataires.

Mais les analystes ont commencé à réduire les estimations de bénéfices pour le secteur en raison de l’inquiétude suscitée par une récession imminente, et la plupart des actions des grandes banques ont chuté à des creux de 52 semaines ces dernières semaines. Les revenus des activités sur les marchés des capitaux et des prêts hypothécaires ont fortement chuté, et les entreprises pourraient divulguer de nouvelles dépréciations dans le contexte de la baisse généralisée des actifs financiers.

Il est important de noter qu’un vent favorable clé dont le secteur a bénéficié il y a un an – les libérations de réserves alors que les prêts ont obtenu de meilleurs résultats que prévu – pourrait s’inverser car les banques sont obligées de mettre de l’argent de côté pour d’éventuelles défaillances alors que le risque de récession augmente.

En avril, JPMorgan a été la première des banques à commencer à mettre de côté des fonds pour les pertes sur prêts, comptabilisant une charge de 902 millions de dollars pour la constitution de réserves de crédit au cours du trimestre. Cela correspondait aux perspectives plus prudentes du PDG Jamie Dimon, qui a averti les investisseurs le mois dernier qu’un “ouragan” économique était en route.

Au-delà des résultats du deuxième trimestre, les analystes seront intéressés par toute mise à jour de Dimon sur ses prévisions économiques. L’inflation s’est avérée plus tenace que prévu, l’indice des prix à la consommation américain ayant bondi de 9,1 % au cours du seul mois de juin.

En raison de toutes les données contradictoires, les investisseurs devraient se préparer à une gamme de résultats plus large que d’habitude pour les banques ce trimestre.

Certaines tendances devraient être généralisées. La banque d’investissement est sous pression en raison de l’effondrement de l’activité d’introduction en bourse et de l’émission de titres de créance et d’actions. En mai, le président de JPMorgan, Daniel Pinto, a déclaré que les frais bancaires se dirigeaient vers une baisse de 45 %. Les revenus des marchés pourraient toutefois bondir de 20 % grâce à la volatilité des matières premières et des taux d’intérêt.

Grâce en partie à la hausse des taux américains, JPMorgan a déclaré lors de la journée des investisseurs de la société en mai qu’elle pourrait atteindre un objectif clé de rendement de 17 % cette année, plus tôt que prévu. Mais la société a été contrainte de maintenir son paiement inchangé après le test de résistance annuel de la Réserve fédérale, tandis que ses rivaux, dont Goldman Sachs, ont pu augmenter leurs dividendes le mois dernier.

Enfin, les analystes bancaires peuvent se demander si la direction peut ajuster les dépenses à la baisse en réaction à l’environnement des affaires.

Les actions de JPMorgan ont chuté de 29 % cette année jusqu’à mercredi, pire que la baisse de 19 % de l’indice bancaire KBW.

Morgan Stanley devrait publier ses résultats plus tard jeudi, suivi de Wells Fargo et Citigroup vendredi et Bank of America et Goldman lundi.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.