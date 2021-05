Résultats du 1er trimestre 2021 de Simon Property Group (SPG)

Les acheteurs montent et descendent des escaliers mécaniques au King of Prussia Mall, propriété de Simon Property Group, le plus grand espace commercial des États-Unis, à King of Prussia, Pennsylvanie.

Le plus grand propriétaire de centres commerciaux aux États-Unis, Simon Property Group, affirme que les acheteurs retournent dans les centres commerciaux, mais qu’il est difficile de prédire à quoi ressembleront les tendances du trafic dans un an.

Le PDG de Simon Property, David Simon, a déclaré lundi que les ventes et les visites des acheteurs s’amélioraient d’une semaine à l’autre, mais qu’il reste prudent dans ses perspectives, car il est difficile de savoir ce qui va rester par rapport à ce qui est un coup de pouce à court terme, a-t-il déclaré.

« Entre être enfermé, entre être enfermé, entre les mesures de relance, entre célébrer que le pays est toujours là … il y a clairement un certain niveau d’euphorie autour de cela », a déclaré David Simon lors d’une conférence téléphonique sur les résultats lundi.

« Il serait impossible pour moi de vous dire quel pourcentage cela représente. … D’un autre côté, nous voyons encore des poches du pays qui n’ont pas encore vraiment vu cela », a ajouté David Simon.

Il a cité la Californie et New York comme deux exemples où le trafic des magasins reste supprimé par les restrictions liées à Covid. Le tourisme international doit également revenir dans les centres commerciaux et les centres commerciaux, a-t-il déclaré.

Pour la période terminée le 31 mars, Simon a déclaré un taux d’occupation de 90,8% dans ses centres commerciaux et ses établissements aux États-Unis, comparativement à 94% un an plus tôt.

Les revenus totaux sont tombés à 1,24 milliard de dollars, contre 1,35 milliard de dollars.

Le loyer minimum de base par pied carré a atteint 56,07 $ contre 55,76 $ l’année précédente.

Les principaux locataires de Simon en termes de loyer qu’ils paient comprennent Gap Inc., L Brands et PVH, ainsi que les chaînes de grands magasins Macy’s et JC Penney.

«Nous concluons des accords dans tous les domaines avec un groupe de personnes», a déclaré David Simon à propos de l’activité de crédit-bail en 2021. «Nous avons encore des relations difficiles dans les négociations avec lesquelles nous sommes en train de traiter. Et encore une fois, je ne le ferai pas. noms. … Mais s’ils ne paient pas ce que nous pensons être juste, nous préférerions simplement nous asseoir sur un espace vide. «

Simon prévoit désormais un bénéfice compris entre 9,70 $ et 9,80 $ par action en fonds d’exploitation pour 2021, contre une prévision précédente de 9,50 $ à 9,75 $ par action. FFO est une mesure des bénéfices utilisée par les fiducies de placement immobilier.

Les actions de Simon Property chutaient d’environ 2% dans le commerce étendu. Le stock est en hausse de près de 50% depuis le début de l’année. Simon a une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur les résultats de Simon ici.