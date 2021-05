Résultats Disney (DIS) T2 2021

Disney a rapporté deuxième quartier résultats jeudi, affichant des revenus et un nombre d’abonnés inférieurs aux attentes pour son service de streaming.

Les actions de la société ont chuté d’environ 3,5% après les heures d’ouverture.

79 cents contre 27 cents attendus dans une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 15,61 milliards de dollars contre 15,87 milliards de dollars attendus dans l’enquête

Diffusion

La société a manqué les estimations d’abonnés pour Disney +, avec 103,6 millions d’abonnés payants. Il devrait en afficher 109 millions.

Le service de diffusion en continu avait renforcé le succès de l’entreprise car elle perdait du terrain en raison des restrictions de Covid, mais il semble que la croissance rapide commence à ralentir. Néanmoins, la société a réitéré son intention de voir entre 230 et 260 millions d’abonnés à Disney + d’ici 2024.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur a chuté de 29% d’une année sur l’autre à 3,99 $, ce que la société a attribué au lancement de Disney + Hotstar. Le service a un revenu mensuel moyen par abonné payant inférieur à celui de Disney + traditionnel sur d’autres marchés, ce qui fait baisser la moyenne globale du trimestre.

La directrice financière de Disney, Christine McCarthy, a déclaré lors de l’appel sur les résultats de la société que, à l’exclusion de Hotstar, le revenu moyen par abonné payant de Disney + aurait été de 5,61 $ au cours du trimestre.

Le revenu mensuel moyen par abonné payant a légèrement augmenté pour les autres plates-formes directes aux consommateurs de Disney, ESPN + et Hulu.

La société a déclaré qu’elle comptait désormais environ 159 millions d’abonnés au total sur ses services de streaming à la fin du deuxième trimestre. Les revenus de l’activité directe aux consommateurs de Disney ont augmenté de 59% pour atteindre 4 milliards de dollars, ce qui a permis de compenser les pertes dans d’autres segments touchés par la pandémie.

Disney a annoncé qu’il prolongeait également son contrat MLB jusqu’en 2028 et qu’il avait signé un contrat de football de huit ans avec LaLiga.

Parcs

Les revenus du segment des parcs, expériences et produits de Disney ont chuté de 44% à 3,2 milliards de dollars, car bon nombre de ses parcs à thème ont été fermés ou fonctionnant à capacité réduite et ses navires de croisière et ses visites guidées ont été suspendus.

La société a déclaré que l’épidémie avait coûté à cette division environ 1,2 milliard de dollars de perte de résultat d’exploitation au cours du dernier trimestre.

Disney a enregistré une charge ponctuelle de 414 millions de dollars au cours du trimestre pour dépréciations et indemnités de départ pour la fermeture prévue d’un studio d’animation et de magasins de vente au détail de marque Disney, ainsi que des indemnités de départ versées aux travailleurs de ses activités dans les parcs et les centres de villégiature.

Disney a rouvert ses deux parcs californiens le 30 avril, de sorte que les revenus générés au cours des dernières semaines ne sont pas reflétés dans les résultats du deuxième trimestre de l’exercice. Cependant, la réouverture des parcs pourrait relancer les attentes pour le troisième trimestre fiscal.

« Nous sommes très encouragés par la réponse initiale des clients », a déclaré McCarthy, ajoutant que les réservations prospectives sont fortes alors que le nombre de cas de coronavirus diminue et que les vaccins augmentent.

De plus, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré jeudi plus tôt que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 1,80 mètre des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Le PDG Bob Chapek a souligné que les nouvelles orientations étaient une bonne nouvelle pour l’entreprise, affirmant que dans l’appel aux résultats, ce serait un plus grand catalyseur de croissance et de fréquentation.

Jeudi, le parc à thème Disney’s Paris est le seul endroit qui n’a pas rouvert au public.

Les ventes de contenu et les revenus de licences ont chuté de 36% pour le trimestre à 1,9 milliard de dollars. Le « Nomadland » primé était la seule sortie théâtrale de Disney aux États-Unis au cours du trimestre (il a fait ses débuts simultanément sur Hulu). « Raya et le dernier dragon », le dernier long métrage d’animation de Disney, a également fait ses débuts dans certains théâtres du monde entier. Il a été mis à disposition sur Disney + Premier Access pour 30 $.

Plusieurs titres Marvel sont à l’horizon, tels que «Black Widow», «Eternals», «Shang-Chi and the Ten Rings» et «Spider-Man: No Way Home» ainsi que «Cruella», «Jungle Cruise, «Free Guy», «Encanto» et «West Side Story».

La société a déclaré que « Shang-Chi et les dix anneaux » et « Free Guy » sortiront en premier dans les salles, avec une fenêtre exclusive de 45 jours. Disney a annoncé jeudi que son film à succès « Jungle Cruise » ferait ses débuts dans les salles et sur Disney + Premier Access le 30 juillet.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez actualiser pour les mises à jour.

