Résultats d’Intel (INTC) T4 2022

Pat Gelsinger, PDG d’Intel Corporation, témoigne lors de l’audience du Sénat sur le commerce, la science et les transports sur les semi-conducteurs intitulée Développer la technologie de prochaine génération pour l’innovation, dans l’immeuble du Sénat de Russell le mercredi 23 mars 2022.

Intel Les actions ont chuté de 8% dans les échanges prolongés jeudi après que le fabricant de puces a publié des résultats du quatrième trimestre qui n’ont pas répondu aux estimations des analystes et ont donné une prévision plus faible que prévu.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 10 cents par action, ajusté, contre 20 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

10 cents par action, ajusté, contre 20 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 14,04 milliards de dollars, contre 14,45 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires d’Intel a diminué de 32% d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 décembre, selon un communiqué. C’est le quatrième trimestre consécutif de baisse des ventes alors que le marché des ordinateurs personnels se retire du boom de Covid.

La société a enregistré une perte nette de 664 dollars, contre un bénéfice de 4,62 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente.

Les investisseurs peuvent s’attendre à plus de difficultés au premier trimestre. Intel a appelé à une perte nette ajustée de 15 cents par action sur des revenus de 10,5 à 11,5 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 24 cents par action et à 13,93 milliards de dollars de revenus.

Intel a refusé de fournir des prévisions pour l’année complète en raison de “l’incertitude de l’environnement actuel”, a déclaré le PDG Pat Gelsinger lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. Pendant au moins le premier semestre de l’année, Intel s’occupera de “des vents contraires économiques persistants”, a déclaré la société dans une présentation sur ses résultats.

Au quatrième trimestre, le groupe Client Computing d’Intel, qui comprend les puces PC, a généré 6,63 milliards de dollars de revenus, en baisse de 36 % et en dessous du consensus de 7,68 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount. La demande a chuté principalement sur les marchés de la consommation et de l’éducation, et les clients ont réduit leurs stocks, a déclaré Intel. Gartner m’a dit le marché des PC a diminué plus fortement que n’importe quel trimestre depuis qu’il a commencé à suivre l’industrie dans les années 1990.

Le 12 janvier, Intel a vu un marché adressable total de 270 millions à 295 millions de PC en 2023. Jeudi, la société a déclaré qu’elle s’attend désormais à ce que le marché se situe dans le bas de cette fourchette.

Le segment des centres de données et de l’IA, composé de puces de serveur, de mémoire et de réseaux de portes programmables sur le terrain, a enregistré un chiffre d’affaires de 4,30 milliards de dollars, en baisse de 33 % mais toujours supérieur au consensus de 4,17 milliards de dollars de StreetAccount. Intel a déclaré avoir rencontré une pression concurrentielle et une baisse de la taille du marché.

Le segment Network and Edge d’Intel, contenant des produits de mise en réseau, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,06 milliards de dollars. C’est 1% de moins qu’il y a un an et moins que le consensus StreetAccount de 2,26 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, Mobileye , un fournisseur de matériel et de logiciels de conduite autonome qu’Intel a acquis pour 15,3 milliards de dollars en 2017, a fait ses débuts au Nasdaq. Intel contrôle toujours la plupart des droits de vote des actions ordinaires de Mobileye.

Intel a déclaré qu’en janvier, il avait allongé la durée de vie de certains équipements de cinq à huit ans, ce qui augmenterait le bénéfice brut de 2023 de 2,6 milliards de dollars. Cette décision est distincte du plan d’économies de 3 milliards de dollars pour 2023 annoncé par Intel dans son état des résultats en octobre. Amazone et Microsoft ont procédé à des ajustements comptables similaires pour leur équipement de serveur et de réseau au cours des dernières années, et IBM mercredi a emboîté le pas.

L’action Intel a chuté d’environ 42 % au cours de la dernière année, tandis que l’indice S&P 500 a baissé de 7 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

