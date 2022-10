Résultats d’Intel (INTC) T3 2022

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, prend la parole lors de l’introduction en bourse de Mobileye Global Inc. au Nasdaq MarketSite à New York le 26 octobre 2022. Mobileye Global Inc., la société de technologie autonome détenue par Intel Corp., a fixé le prix de l’une des plus grandes initiales américaines offres publiques de l’année au-dessus de sa fourchette commercialisée pour lever 861 millions de dollars.

Intel Les actions ont augmenté jusqu’à 7% dans les échanges prolongés jeudi après que le fabricant de puces a annoncé des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour l’exercice complet, mais a déclaré qu’il apporterait jusqu’à 10 milliards de dollars de réductions de coûts et d’améliorations de l’efficacité.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 59 cents par action, ajusté, contre 32 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

59 cents par action, ajusté, contre 32 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 15,34 milliards de dollars, contre 15,25 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires global a diminué de 15% d’une année sur l’autre au cours du trimestre, qui s’est terminé le 1er octobre, selon un déclaration. Au trimestre précédent, le chiffre d’affaires avait baissé de 22 %. Le bénéfice net de la société, à 1,02 milliard de dollars, était en baisse par rapport aux 6,82 milliards de dollars du trimestre de l’année précédente.

Intel a déclaré qu’il visait 3 milliards de dollars de réductions de coûts en 2023, et que ce chiffre atteindrait 8 à 10 milliards de dollars de réductions et de gains annualisés d’ici la fin de 2025. Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’Intel prévoyait de supprimer des employés, peut-être par milliers, dans le but de réduire les coûts.

Le groupe Client Computing de la société, qui comprend des puces PC, a généré 8,12 milliards de dollars de revenus, en baisse de 17 % mais au-dessus du consensus de 7,58 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount. Le chercheur de l’industrie technologique Gartner a déclaré qu’au troisième trimestre, les livraisons de PC avaient diminué de près de 20 %, après deux ans d’achat d’ordinateurs par les consommateurs pour travailler, étudier et jouer à des jeux depuis chez eux pendant la pandémie.

Le segment des centres de données et de l’IA d’Intel, y compris les puces de serveur, la mémoire et les matrices de portes programmables sur le terrain, a enregistré un chiffre d’affaires de 4,21 milliards de dollars, en baisse de 27 % et inférieur au consensus StreetAccount de 4,67 milliards de dollars.

Le segment du segment Network and Edge qui propose des produits de mise en réseau a généré un chiffre d’affaires de 2,27 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % et moins que le consensus StreetAccount de 2,40 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, Intel a déclaré que MediaTek s’appuierait sur Intel Foundry Services pour la fabrication de puces, et la société a innové sur une installation de production dans le cadre d’un investissement prévu dans l’Ohio dépassant 20 milliards de dollars.

Et mercredi, la société de technologie de conduite autonome Mobileye, soutenue par Intel, a commencé à négocier sur le Nasdaq. Intel l’a racheté en 2017 et conserve le contrôle de l’entreprise.

La direction a relevé les prévisions pour l’exercice complet. La société enregistre désormais un bénéfice ajusté par action de 1,95 $ et un chiffre d’affaires de 63 à 64 milliards de dollars, contre 2,30 $ de bénéfice ajusté par action et 65 milliards de dollars et 68 milliards de dollars de revenus il y a trois mois. Cela implique une baisse des revenus de près de 20 %. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 2,15 dollars de bénéfice ajusté par action et à 65,26 milliards de dollars de revenus.

Malgré le mouvement après les heures de bureau, les actions Intel ont chuté de près de 49 % jusqu’à présent en 2022, tandis que l’indice S&P 500 a baissé d’environ 20 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

