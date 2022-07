Résultats d’Intel (INTC) T2 2022

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, photographié lors de l’événement “Chips for health” à l’hôtel Grischa lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le 24 mai 2022.

Les actions d’Intel ont chuté de plus de 9% dans les échanges prolongés jeudi après que le fabricant de puces a annoncé des résultats du deuxième trimestre et des prévisions trimestrielles en deçà des attentes des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 29 cents par action, ajusté, contre 70 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

29 cents par action, ajusté, contre 70 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 15,32 milliards de dollars, contre 17,92 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires d’Intel a diminué d’environ 22 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 2 juillet déclaration. La société a terminé le trimestre avec une perte nette de 454 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars de bénéfices au trimestre de l’année précédente. La marge brute s’est rétrécie à 36,5 % contre 50,4 % au trimestre précédent.

En ce qui concerne les prévisions, Intel a appelé à 35 cents de bénéfice ajusté par action sur 15 à 16 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 86 cents de bénéfice ajusté par action sur 18,62 milliards de dollars de revenus.

Intel a revu à la baisse ses attentes pour l’ensemble de l’année. Il a déclaré qu’il prévoyait désormais un bénéfice annuel ajusté de 2,30 dollars par action et un chiffre d’affaires de 65 à 68 milliards de dollars. Les prévisions d’il y a trois mois étaient de 3,60 $ de bénéfice ajusté par action sur 76,0 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient un bénéfice de 3,42 dollars par action et un chiffre d’affaires de 74,34 milliards de dollars.

Au cours du deuxième trimestre, le groupe Client Computing d’Intel, qui comprend les puces PC, a généré 7,7 milliards de dollars de revenus, en baisse de 25 % et considérablement moins que l’estimation consensuelle de 8,89 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount. Plus tôt ce mois-ci, le chercheur de l’industrie technologique Gartner a dit Les expéditions de PC ont diminué de près de 13 % au cours du trimestre.

Le segment des centres de données et de l’IA récemment créé par Intel, y compris les puces de serveur, les accélérateurs, la mémoire et les matrices de portes programmables sur le terrain, a généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars, en baisse de 16 %, à la traîne du consensus StreetAccount de 6,19 milliards de dollars.

Le nouveau segment Network and Edge d’Intel, qui abrite les produits réseau de l’entreprise, a généré 2,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 11 % et à peine plus que le consensus StreetAccount de 2,27 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, Intel lancé Habani Gaudi2 puces d’entraînement à l’intelligence artificielle qui concurrencent les cartes graphiques A100 de Nvidia. Et Intel a appelé le Congrès à aller de l’avant avec une législation fédérale pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, afin qu’elle puisse procéder à une usine dans l’Ohio. Plus tôt mardi, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le Chips and Science Act, envoyant le projet de loi au président Joe Biden.

En excluant le mouvement après les heures normales de bureau, les actions Intel ont chuté d’environ 23 % jusqu’à présent en 2022, tandis que l’indice S&P 500 a baissé de moins de 15 % sur la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.

