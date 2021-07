Résultats d’Intel (INTC) T2 2021

Les actions d’Intel ont chuté de 2% après le deuxième rapport sur les résultats du PDG Pat Gelsinger à la tête du géant américain des puces, alors que les investisseurs évaluaient des conseils prudents sur les marges au cours du trimestre en cours.

Intelligence chiffre d’affaires et bénéfice par action déclarés qui a dépassé à la fois les prévisions de l’entreprise et les attentes de Wall Street, attribuant ce rythme à la force de son unité commerciale qui produit des puces pour PC. Intel a déclaré que les ventes d’unités de PC avaient augmenté de 33% par rapport à l’année dernière.

Voici comment Intel s’est comporté par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv pour le trimestre se terminant en juin :

Bénéfice par action (BPA) : 1,28 $ (ajusté) contre 1,06 $ attendu, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre

1,28 $ (ajusté) contre 1,06 $ attendu, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre Revenu: 18,5 milliards de dollars (ajusté) contre 17,8 milliards de dollars attendus, en hausse de 2 % en glissement annuel

Intel a relevé ses prévisions pour 2021 de 1 milliard de dollars pour atteindre 73,5 milliards de dollars de revenus ajustés et un bénéfice par action annuel de 4,80 dollars. Les résultats d’Intel suggèrent qu’un boom des ventes d’ordinateurs qui a commencé pendant la pandémie de Covid-19 pourrait se poursuivre même si les gens retournent dans les bureaux et les écoles.

Cependant, Intel s’est orienté vers des marges brutes non conformes aux PCGR de 55 % au troisième trimestre, une baisse notable par rapport à 59,2 % au deuxième trimestre. Intel a déclaré que la baisse de la marge était due à des contraintes d’approvisionnement ainsi qu’aux coûts liés à la construction de puces avec une nouvelle technologie de processus. Intel s’est également engagé à dépenser 20 milliards de dollars pour améliorer ses capacités de fabrication, y compris deux nouvelles installations en Arizona.

L’un des faits saillants a été le Client Computing Group d’Intel, qui comprend des puces pour PC, a déclaré un chiffre d’affaires de 10,1 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel. Cependant, le prix moyen d’une puce PC vendue par Intel a diminué, a indiqué la société. Intel était également aux prises avec une pénurie de puces au cours du trimestre, a déclaré Gelsinger.

Gelsinger a déclaré que les pénuries de puces devraient « redescendre » au cours du second semestre, mais que l’offre serait toujours limitée par la suite.

Le deuxième plus grand segment de la société, les puces pour centres de données, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars, en baisse de 9 % en glissement annuel. La société a déclaré qu’il s’agissait d’un « environnement concurrentiel difficile », suggérant que les puces de serveur d’AMD pourraient gagner des clients.

Un autre fait saillant pour le géant des puces a été Mobileye, sa filiale de conduite autonome, qui a enregistré des ventes en hausse de 124% sur une base annuelle à 327 millions de dollars. Bien qu’il soit encore petit par rapport aux puces de PC et de serveur, Intel espère pouvoir devenir un fournisseur majeur de voitures autonomes, et plus tôt cette semaine, il a annoncé qu’il commencerait à tEsting de véhicules autonomes à New York City. Le groupe Internet des objets d’Intel, qui vend des puces intégrables à faible consommation, a augmenté de 47 % par an pour atteindre 984 millions de dollars.

Gelsinger a annoncé des plans pour qu’Intel se transforme en fabriquant des puces pour d’autres sociétés, en plus d’utiliser des usines de puces sous contrat, appelées fonderies, pour fabriquer également certains de ses propres processeurs.

Mais le plan de redressement proposé par Gelsinger s’est déjà heurté à des obstacles. En juin, Intel retardé la sortie de son processeur de serveur de nouvelle génération au début de 2022, ce qui suggère qu’il a toujours du mal à suivre ses concurrents. Toujours en juin, le patron des serveurs d’Intel, Navin Shenoy, a quitté l’entreprise après 26 ans dans le cadre d’une restructuration qui a également créé de nouvelles unités d’affaires.

Intel pourrait envisager des acquisitions pour accélérer le plan de Gelsinger.

La société est en pourparlers à un stade précoce avec le fonds souverain d’Abou Dhabi Mubadala pour acheter GlobalFoundries, une importante fonderie de puces américaine, a confirmé CNBC, bien qu’aucun accord ne soit assuré. Intel a également envisagé de racheter SiFive, selon Reuters, une société qui développe du silicium basé sur la technologie open source RISC-V, qui est une alternative au jeu d’instructions ARM actuellement dominant dans les puces mobiles.

« À ce stade, nous ne dirions pas que les fusions et acquisitions sont essentielles, mais nous ne l’exclurons pas non plus », a déclaré Gelsinger, déclarant que les petites entreprises du secteur de la fabrication de puces finiraient par prendre du retard.

Alex Sherman de CNBC a contribué à ce rapport.