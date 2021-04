Les ventes d’Intel ont été essentiellement stables et les bénéfices ont chuté au premier trimestre 2021 dans le premier rapport trimestriel du PDG Pat Gelsinger à la tête.

Le bénéfice par action d’Intel était nettement supérieur aux estimations des analystes et aux propres prévisions de la société, mais les actions d’Intel étaient légèrement en baisse dans les échanges prolongés. Les ventes ont également été supérieures aux estimations des analystes.

Voici comment Intel a fait par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv:

Bénéfice par action (BPA): 1,39 USD vs 1,15 $ (ajusté) attendu, en baisse de 1% d’une année sur l’autre

1,39 USD vs 1,15 $ (ajusté) attendu, en baisse de 1% d’une année sur l’autre Revenu: 18,57 milliards de dollars vs 17,90 milliards de dollars (ajusté) attendus, stables d’une année à l’autre

Pour le deuxième trimestre fiscal d’Intel, il prévoit un chiffre d’affaires de 17,8 milliards de dollars, légèrement supérieur aux attentes des analystes de 17,55 milliards de dollars. Intel a manqué les estimations des analystes pour son BPA du deuxième trimestre alors que les analystes attendaient 1,09 $ et Intel se dirige à 1,05 $ alors qu’il dépense pour construire des capacités de fabrication supplémentaires.

Gelsinger, qui a pris la relève en février, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’Intel investirait 20 milliards de dollars dans de nouvelles usines de fabrication de micropuces et a annoncé son intention de devenir un fabricant de puces sous contrat, ou une fonderie, qui fabriquerait des puces d’autres sociétés, en plus des siens. frites.

« C’est une année charnière pour Intel », a déclaré Gelsinger dans un communiqué.

Mais ce plan prendra des années à se concrétiser. Au cours du trimestre se terminant en mars, les ventes et les résultats trimestriels d’Intel ont été essentiellement stables par rapport à la même période de l’année dernière, alors même que la demande de micropuces a explosé dans le monde entier.

Les ventes de PC ont connu leur meilleur trimestre depuis des années au premier trimestre, selon plusieurs estimations. Les ventes de PC ont stimulé le fabricant de puces: Intel a déclaré que les ventes de puces pour ordinateurs portables étaient un record pour l’entreprise et que les volumes de PC avaient augmenté de 38% au cours du trimestre.

Au cours du trimestre de l’an dernier, Intel a déclaré 9,78 milliards de dollars de ventes dans son groupe informatique client, qui comprend des puces PC, contre 10,61 milliards de dollars au dernier trimestre. Le groupe représente plus de 59% du chiffre d’affaires d’Intel.

Cependant, bon nombre de ces ordinateurs portables et de bureau sont des Chromebooks bon marché qui utilisent des puces moins chères. Apple, un client d’Intel, utilise également de plus en plus ses propres puces, au lieu d’Intel, pour sa gamme de PC Mac.

Intel vend également des puces hautes performances pour les centres de données, et les ventes ont augmenté l’année dernière, les entreprises augmentant leurs opérations cloud alors que les employés travaillaient à domicile. Il y a un an, Intel a déclaré un chiffre d’affaires de 6,99 milliards de dollars dans son groupe Data Center contre 5,56 milliards de dollars ce trimestre.

Mobileye, la filiale de véhicules autonomes d’Intel, a déclaré un chiffre d’affaires de 377 millions de dollars, en hausse de 48% d’une année sur l’autre.

Intel a connu des revers dans la fabrication de ses puces les plus avancées, qui utilisent un processus de fabrication appelé 7 nanomètres. Il fait également face à une concurrence accrue de sociétés telles que Nvidia, qui a annoncé sa propre puce de centre de données cette année, et AMD, qui s’est vanté d’avoir dépassé Intel dans certains indicateurs de performances informatiques clés.

Le projet de Gelsinger de devenir une fonderie et d’augmenter la fabrication aux États-Unis ne sera pas bon marché.

Plus tôt ce mois-ci, Intel a déclaré qu’il s’attendait à un bénéfice de 4 dollars par action et à un chiffre d’affaires de 76,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2021. Intel a relevé jeudi ces prévisions à un bénéfice de 4,60 dollars par action, mais a abaissé ses prévisions de ventes à 72,5 milliards de dollars.