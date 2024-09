Résultats d’imagerie médicale supplémentaires accessibles via MyHealthNL

Publié le 19 septembre 2024

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) sont heureux d’annoncer que des rapports d’imagerie médicale supplémentaires sont désormais accessibles via MyHealthNL. Grâce à cette extension, les patients peuvent consulter en toute sécurité tous les rapports d’imagerie médicale, des radiographies à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), en passant par la tomodensitométrie (TDM), les mammographies, les échographies et plus encore, dans toute la province.

En permettant aux patients d’accéder en toute sécurité à leurs rapports d’imagerie médicale, MyHealthNL favorise une approche plus collaborative et plus éclairée des soins. Depuis son lancement le 4 juillet 2024, plus de 100 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador se sont inscrites à MyHealthNL. Cette étape importante reflète la valeur croissante de l’application en offrant un accès facile et sécurisé aux dossiers médicaux personnels et aux ressources de santé.

« Le fait d’avoir atteint 100 000 personnes met en évidence les avantages de MyHealthNL en tant qu’application fiable. Elle offre un accès sécurisé aux informations sur la santé, les mettant directement entre les mains des patients et des familles, qui peuvent ainsi jouer un rôle plus proactif dans la gestion de leur santé », a déclaré Stephen Greene, directeur de l’information et vice-président responsable de la santé numérique chez NL Health Services. « MyHealthNL est un exemple clair de la façon dont NL Health Services tire parti de la technologie numérique pour améliorer la santé dans notre province, et reflète notre engagement à moderniser la prestation des soins de santé. »

« L’application MyHealthNL est un outil formidable pour aider les Terre-Neuviens et les Labradoriens à gérer leur santé », a déclaré l’honorable John Hogan, KC, ministre de la Santé et des Services communautaires. « Nous avons entendu des demandes pour que l’application soit dotée de plus de fonctionnalités et nous sommes heureux de constater que des rapports d’imagerie médicale supplémentaires sont désormais disponibles. Nous sommes impatients de travailler avec NL Health Services pour continuer à offrir les services que les gens souhaitent à l’application MyHealthNL. »

L’application MyHealthNL, disponible en téléchargement sur les boutiques Apple et Google Play, est également accessible via les navigateurs Web sur MyHealthNL.ca. Les principales fonctionnalités de l’application MyHealthNL comprennent :

Accès sécurisé et pratique :En utilisant les mêmes identifiants de connexion que MyGovNL, les personnes âgées de 16 ans et plus peuvent accéder en toute sécurité à leur dossier médical personnel, y compris les résultats de laboratoire et les rapports d’imagerie médicale, les médicaments délivrés et les informations sur les allergies dans les pharmacies communautaires de la province, directement depuis leur téléphone intelligent ou leur ordinateur.

:En utilisant les mêmes identifiants de connexion que MyGovNL, les personnes âgées de 16 ans et plus peuvent accéder en toute sécurité à leur dossier médical personnel, y compris les résultats de laboratoire et les rapports d’imagerie médicale, les médicaments délivrés et les informations sur les allergies dans les pharmacies communautaires de la province, directement depuis leur téléphone intelligent ou leur ordinateur. Ressources complètes sur la santé :L’application comprend une vaste bibliothèque de santé fondée sur des preuves où les individus peuvent explorer des dizaines de conditions médicales, des symptômes courants et des options de traitement, ainsi que des liens rapides vers des ressources de santé essentielles, telles que Bridge the gap, des lignes d’assistance et plus encore.

:L’application comprend une vaste bibliothèque de santé fondée sur des preuves où les individus peuvent explorer des dizaines de conditions médicales, des symptômes courants et des options de traitement, ainsi que des liens rapides vers des ressources de santé essentielles, telles que Bridge the gap, des lignes d’assistance et plus encore. Expérience client:L’application dispose d’un mode invité qui permet aux utilisateurs d’explorer les informations et services de santé généraux.

Un bref aperçu vidéo de l’application MyHealthNL est disponible à l’adresse suivante lien.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’application, veuillez visiter masantenl.ca.