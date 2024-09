Résultats d’imagerie médicale supplémentaires accessibles via MyHealthNL – NTV

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé que des rapports d’imagerie médicale supplémentaires sont désormais accessibles via MyHealthNL. Les patients peuvent désormais consulter tous les rapports d’imagerie médicale, des radiographies à l’imagerie par résonance magnétique, en passant par les tomodensitométries, les mammographies, les échographies et plus encore, dans toute la province.

Depuis son lancement le 4 juillet 2024, plus de 100 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador se sont inscrites à MyHealthNL.

L’application MyHealthNL, disponible en téléchargement sur les magasins Apple et Google Play, est également accessible via les navigateurs Web sur MyHealthNL.ca.



