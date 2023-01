Résultats d’IBM au quatrième trimestre 2022

IBM a annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations des analystes, tiré par des résultats plus élevés que prévu croissance dans les segments logiciels et infrastructure de la société. Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 3,60 $ par action, ajusté, contre 3,60 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

3,60 $ par action, ajusté, contre 3,60 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 16,69 milliards de dollars, contre 16,4 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les analystes s’attendaient à ce que le chiffre d’affaires total d’IBM baisse pour la première fois en deux ans, mais il a fini par stagner, selon un communiqué. Le bénéfice net a augmenté de 16 % pour atteindre 2,71 milliards de dollars.

Mardi Microsoft a souligné un ralentissement des nouvelles affaires en décembre, mais le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré qu’il ne voyait pas ce schéma.

“Je vois que nos clients veulent faire de nouveaux développements”, a déclaré Krishna.

L’entreprise prévoit de supprimer environ 3 900 emplois, ce qui représente 1,5 % des effectifs d’IBM, a confirmé CNBC. Bloomberg signalé plus tôt sur les coupes. IBM a déclaré qu’il prévoyait d’enregistrer une charge de 300 millions de dollars au premier trimestre liée à la scission de Kyndryl, son activité d’infrastructure gérée, et à la cession l’année dernière de son unité de soins de santé Watson.

Le segment des logiciels d’IBM a affiché 7,29 milliards de dollars, ce qui équivaut à une croissance de près de 3 % et au-dessus du consensus de 7,12 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,77 milliards de dollars grâce au conseil, en hausse de 0,5% et légèrement inférieur au consensus de 4,8 milliards de dollars de StreetAccount.

Le segment des infrastructures d’IBM a généré 4,48 milliards de dollars, en hausse de près de 2 % et plus que le consensus StreetAccount de 4,18 milliards de dollars. Les revenus de la gamme d’ordinateurs centraux Z Systems d’IBM ont bondi de 16 % après le modèle Z16 est devenu généralement disponible mai dernier.

En ce qui concerne les prévisions, IBM a appelé à une croissance des revenus en 2023 en monnaie constante – Jim Kavanaugh, le chef des finances d’IBM, a déclaré lors d’une conférence téléphonique qu’il serait prudent de s’attendre à ce qu’il soit dans le bas de son modèle pour le milieu à un chiffre. croissance des revenus – et environ 10,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. En 2021, IBM a annoncé un objectif de fournir 35 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles entre 2022 et 2024, et en 2022, les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 9,29 milliards de dollars.

La société allonge également la durée de vie utile des serveurs et des équipements réseau à compter du 1er janvier, ce qui augmentera le revenu avant impôts de plus de 200 millions de dollars, a déclaré Kavanaugh. Amazone et Microsoft ont déjà apporté des modifications similaires.

Au cours du trimestre, IBM a révélé un plan visant à investir 20 milliards de dollars dans la région de la vallée de l’Hudson à New York au cours d’une décennie. La société a également annoncé un ordinateur quantique de nouvelle génération avec 433 qubits et le acquisition d’Octo, l’une des rares sociétés de conseil qu’IBM a absorbées depuis sa filiation Kyndryl en 2021.

IBM a surperformé ses pairs technologiques en 2022, la pire année pour le Nasdaq depuis 2008. IBM a augmenté de 11 % l’année dernière et était l’une des deux seules entreprises technologiques américaines évaluées à 50 milliards de dollars ou plus à réaliser des gains. L’autre était VMware, qui a accepté en mai d’être racheté par Broadcom pour 61 milliards de dollars.

