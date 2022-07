Résultats d’Exxon (XOM) et Chevron (CVX) T2 2022

Les résultats de Chevron ont dépassé les estimations des analystes sur les lignes supérieures et inférieures. Chevron a gagné 5,82 dollars par action hors éléments sur un chiffre d’affaires de 68,76 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à ce que la société gagne 5,10 dollars par action sur 59,29 milliards de dollars de revenus, selon les estimations compilées par Refinitiv.

Exxon et Chevron ont enregistré des bénéfices records au cours du deuxième trimestre de 2022, les prix élevés des matières premières ayant stimulé les opérations et les géants pétroliers maîtrisant leurs dépenses.

Les bénéfices surviennent alors que les actions énergétiques ont faibli ces derniers mois. Les craintes de récession – et ce que cela signifie pour la demande de pétrole et de produits pétroliers – ont pesé sur le groupe. Le secteur de l’énergie a atteint un sommet pluriannuel en juin, mais il a chuté de 18 % depuis lors.

Pourtant, les actions énergétiques sont de loin le groupe le plus performant cette année, progressant de 35 %. Les services publics sont le deuxième secteur le plus performant, avec un gain de seulement 2,4 %.

L’ascension des actions énergétiques fait suite à une flambée des prix du pétrole et du gaz, qui ont bondi alors que l’Europe cherche à s’éloigner du carburant russe.

Le trimestre record des entreprises devrait attirer davantage la colère de Washington. Le président Joe Biden a appelé les entreprises à augmenter leur production, affirmant qu’elles maintiennent les prix élevés au détriment des consommateurs. La flambée des coûts de l’énergie a été un facteur clé de l’inflation élevée depuis des décennies.

De leur côté, les compagnies pétrolières et gazières disent augmenter leur production. Ils notent également qu’ils sont confrontés aux mêmes problèmes macroéconomiques – tels que le travail – qui se déroulent dans l’ensemble de l’économie.

“Nous avons plus que doublé nos investissements par rapport à l’année dernière pour développer à la fois les activités énergétiques traditionnelles et nouvelles”, a déclaré le PDG de Chevron, Mike Wirth, dans un communiqué.

La production de l’entreprise dans le bassin permien a augmenté de 15 % d’une année sur l’autre. Pour ses activités aux États-Unis, le prix de vente moyen du baril de pétrole était de 89 $ au cours du deuxième trimestre, en hausse par rapport à 54 $ au cours de la même période l’an dernier.

Les prix de vente moyens du gaz naturel ont bondi à 6,22 $ par millier de pieds cubes, contre 2,16 $ au cours de la période de l’année précédente.

Le géant pétrolier a également augmenté ses prévisions pour son programme de rachat, portant le haut de la fourchette à 15 milliards de dollars.

“Les bénéfices et les flux de trésorerie ont bénéficié d’une production accrue, de réalisations plus élevées et d’un contrôle strict des coûts”, a déclaré Darren Woods, président-directeur général d’Exxon, dans un communiqué.

“Les solides résultats du deuxième trimestre reflètent notre concentration sur les fondamentaux et les investissements que nous avons mis en place il y a plusieurs années et soutenus au plus profond de la pandémie”, a-t-il ajouté.

Exxon a déclaré que sa production d’équivalent pétrole s’élevait à 3,7 millions de barils par jour au deuxième trimestre, soit une augmentation de 4% par rapport au premier trimestre.