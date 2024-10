Résultats d’Ethan Page contre Trick Williams sur WWE NXT avec CM Punk comme arbitre invité spécial

Lors de l’événement principal de la première de WWE NXT sur le réseau CW, Ethan Page a défendu le titre mondial NXT contre Trick Williams avec CM Punk comme arbitre invité spécial.

Punk a appelé le match au milieu et a même aidé les deux hommes à se relever à un moment donné pour qu’il puisse terminer. Page s’est mis en colère contre le comptage de Punk et a frappé un GTS mais Williams a réussi à se retirer. Williams a ensuite évité un Ego’s Edge et a épinglé Page avec un genou Trick Shot pour remporter le titre.

Punk a donné un GTS à Page après la fin du match.