Nous avons demandé et vous nous avez dit: sous les caméras d’affichage sera votre fonctionnalité de smartphone la plus attendue de 2021. C’est la deuxième année consécutive que vous avez sélectionné cette fonctionnalité spécifique en haut de votre liste et il y a une bonne raison – la technologie est lente mais fait sûrement son chemin vers les téléphones sur le marché. Notre test ZTE Axon 20 5G est sorti, vous voudrez peut-être simplement le vérifier et voir comment la première caméra sous écran disponible dans le commerce s’est comportée lors de nos tests.

Près de 35% d’entre vous veulent voir des caméras selfie cachées sous l’écran sur plus d’appareils cette année à venir, ce qui est à des kilomètres du deuxième spot qui appartenait aux périscopes à distance focale variable. Nous avons vu des progrès décents dans le jeu des périscopes au cours des deux dernières années, mais toutes les solutions actuelles partagent la même distance focale fixe et le passage à un module avec zoom continu conduirait à des performances de zoom considérablement meilleures car nous n’aurons plus à compter. sur le recadrage pour les étapes du milieu.

Environ 14% des électeurs attendent avec impatience des téléphones pliables plus abordables en 2021. Cela est compréhensible car nous n’avons toujours pas vu de téléphones pliables avec un prix inférieur à 1 000 $. On parle que Samsung apportera des versions «allégées» de ses Galaxy Flip et Fold, mais les détails sont encore rares à ce sujet.

Les téléphones enroulables présentent également un intérêt pour certains d’entre vous et, bien que nous ayons déjà vu des prototypes fonctionnels d’Oppo, il semble qu’il y ait beaucoup d’obstacles à préparer cette technologie pour la production de masse.

Vous semblez également enthousiasmé par la possibilité que Nvidia entre dans la scène des GPU mobiles compte tenu de son acquisition ARM plus tôt cette année. Des capteurs de caméra à plus haute résolution et un verre pliable / pliable plus durable sont deux des réponses qui ont le moins d’intérêt, tandis que les nouvelles utilisations de l’Ultra Wideband (UWB) pour calculer la distance entre les appareils et contrôler les appareils ménagers comme nous l’avons vu en démonstration par Xiaomi ont recueilli le moindre intérêt.

Voyons ce que la nouvelle année apporte!